Identificiran provalnik u turbe u Starom Rudom: Ukrao novac, osumnjičen za krivično djelo teška krađa

Nakon kompletiranja predmeta nadležnom tužilaštvu će biti podnesen izvještaj

Objekat u Rudom. Ustupljena fotografija

Al. B.

8.8.2025

Pripadnici Policijske stanice Rudo identificirali su provalnika u objekat turbeta u Starom Rudom. 

Iz turbeta je ukradena za sada nepoznata suma novca.

- Policijski službenici policijske stanice Rudo su operativnim radom na terenu rasvijetlili krivično djelo „Teška krađa“ koje je počinjeno na štetu vjerskog objekta u Rudom. Nakon preduzetih odgovarajućih mjera i radnji identifikovano je lice T.S. iz Rudog, koji se sumnjiči da je počinio navedeno krivično djelo, te je isti pronađen i kriminalistički obrađen. Nakon kompletiranja predmeta nadležnom tužilaštvu će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Teška krađa“ – saopćeno je iz Policijske uprave Foča MUP-a RS.

# RUDO
# PROVALNIK
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.