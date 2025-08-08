Identificiran provalnik u turbe u Starom Rudom: Ukrao novac, osumnjičen za krivično djelo teška krađa

Pripadnici Policijske stanice Rudo identificirali su provalnika u objekat turbeta u Starom Rudom.

Iz turbeta je ukradena za sada nepoznata suma novca.

- Policijski službenici policijske stanice Rudo su operativnim radom na terenu rasvijetlili krivično djelo „Teška krađa“ koje je počinjeno na štetu vjerskog objekta u Rudom. Nakon preduzetih odgovarajućih mjera i radnji identifikovano je lice T.S. iz Rudog, koji se sumnjiči da je počinio navedeno krivično djelo, te je isti pronađen i kriminalistički obrađen. Nakon kompletiranja predmeta nadležnom tužilaštvu će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Teška krađa“ – saopćeno je iz Policijske uprave Foča MUP-a RS.