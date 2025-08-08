Podignuta optužnica protiv perača novca narkokartela "Tito i Dino": Među njima poznati sarajevski advokat

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Zlatka Ibrišimovića, rođenog 1985. godine u Sarajevu, državljanina BiH, advokata iz Sarajeva, Alema Hodovića, rođenog 1983. godine u Priboju, R Srbija, državljanina BiH i R Srbije, Maje Papić, rođene 1966. godine u Sarajevu, državljanke BiH i Kraljevine Nizozemske, Fikreta Memića, rođenog 1954. godine u Sarajevu, državljanina BiH i pravnog lica „E.S. TECH“ d.o.o. Sarajevo.

Optuženi se terete da su u vremenskom periodu od kraja 2018. godine pa do 01.09.2024. godine, kao članovi grupe za organizovani kriminal, koja je djelovala na području BiH, više zemalja EU i UAE, u međusobnom dogovoru sa organizatorom, novac pribavljen počinjenjem krivičnog djela neovlašteni promet opojnim drogama, koristili u privrednom ili drugom poslovanju i raspolagali sa istim, na način da su ovako nezakonito stečeni novac ubacivali u legalne novčane tokove kupovinom pokretnih i nepokretnih stvari, te na druge načine.