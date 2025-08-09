Drama u Tešnju: Uhapšen diler, našli mu 5 kilograma droge - spid, ekstazi - pištolj i municiju!

Pronađeno je 2.436,80 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin (speed), 2.572,30 grama biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, 154,35 grama opojne droge extazy, pištolj i 25 komada pištoljske municije, tri digitalne vage za precizna mjerenja, tri aparata za vakumiranje i mobilna telefonska aparata.

Policijski službenici Policijske stanice Tešanj su,nakon što su došli do operativnih saznanja o nezakonitim aktivnostima lica B.D., rođenog 1981., iz Tešnja, na osnovu naredbe Općinskog suda u Tešnju izvršili pretres kuća i pratećih objekata koje koristi navedeno lice na dvije lokacije u naseljenom mjestu Mračaj, pri čemu je pronađeno 5.163,45 grama opojne droge.

Sporna materija, oružje i predmeti su fotografisani, izuzeti i bit će predmet potrebnih vještačenja i provjera, te će biti korišteni kao dokazni materijal u daljnjem postupku.

Prilikom pretresa, lice B.D. je lišeno slobode i nad istim je zavedena kriminalistička obrada zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela "neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" i "nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija".

Nakon kriminalističke obrade i prikupljenih dokaza i obavještenja, osumnjičeni B.D. će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca biti predat u nadležnost i daljnje postupanje Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, saopćeno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.