Policija našla 5 kg droge, pištolj i municiju: Otkrivamo identitet dilera iz Tešnja, uhapšen je

Pronađene su i tri digitalne vage za precizna mjerenja, tri aparata za vakumiranje i mobilna telefonska aparata

Uhapšeni Damir Budžak će biti predat u Tužilaštvo ZDK. MUP ZDK / Facebook

Piše: Evelin Trako

9.8.2025

Policijski službenici Policijske stanice Tešanj su, nakon što su došli do operativnih saznanja o nezakonitim aktivnostima lica B.D., rođenog 1981., iz Tešnja, na osnovu naredbe Općinskog suda u Tešnju izvršili pretres kuća i pratećih objekata koje koristi navedeno lice na dvije lokacije u naseljenom mjestu Mračaj, pri čemu je pronađeno 5.163,45 grama opojne droge.

Kako saznaje portal "Avaza", uhapšen je Damir Budžak. 

Kod njega je pronađeno 2.436,80 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin (speed), 2.572,30 grama biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, 154,35 grama opojne droge extazy, pištolj i 25 komada pištoljske municije, tri digitalne vage za precizna mjerenja, tri aparata za vakumiranje i mobilna telefonska aparata.

Budžak je uhapšen, a nakon kriminalističke obrade i prikupljenih dokaza i obavještenja, osumnjičeni će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca biti predat u nadležnost i daljnje postupanje Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, saopćeno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

