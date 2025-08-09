Policija našla 5 kg droge, pištolj i municiju: Otkrivamo identitet dilera iz Tešnja, uhapšen je

Policijski službenici Policijske stanice Tešanj su, nakon što su došli do operativnih saznanja o nezakonitim aktivnostima lica B.D., rođenog 1981., iz Tešnja, na osnovu naredbe Općinskog suda u Tešnju izvršili pretres kuća i pratećih objekata koje koristi navedeno lice na dvije lokacije u naseljenom mjestu Mračaj, pri čemu je pronađeno 5.163,45 grama opojne droge.

Kako saznaje portal "Avaza", uhapšen je Damir Budžak.

Kod njega je pronađeno 2.436,80 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin (speed), 2.572,30 grama biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, 154,35 grama opojne droge extazy, pištolj i 25 komada pištoljske municije, tri digitalne vage za precizna mjerenja, tri aparata za vakumiranje i mobilna telefonska aparata.