POZNATO STANJE

Djevojčica koja je pala s mosta u Živinicama zadobila povrede grudnog koša, zdjelice i ekstremiteta

Hospitalizirana je na Klinici za anesteziju i reanimatologiju UKC Tuzla

Mjesto pada. Facebook

Dž. R.

11.8.2025

Na pješačkom mostu u mjesnoj zajednici Oskova u Živinicama došlo je do incidenta kada je djevojčica propala kroz dotrajale daske.

Prema riječima mještana, drvene daske na mostu već duže vrijeme su u lošem stanju, a o opasnosti su ranije upozoravali i MZ i Gradsku upravu, no reakcije nije bilo.

Služba za komunikacije JZU UKC Tuzla objavila je informacije o zdravstvenom stanju pacijentice.

- Pacijentica A.H. je svjesna i kontaktibilna. Zadobila je izolovane povrede grudnog koša, zdjelice i ekstremiteta. Na bolničkom je liječenju u Klinici za anesteziju i reanimatologiju UKC Tuzla, Odjeljenje intenzivne terapije, gdje će ostati hospitalizovana radi nastavka dijagnostičkih procedura - objavili su.

# ŽIVINICE
# MOST
