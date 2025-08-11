Tri napada pasa u jednom danu u Banja Luci: Policija upozorila vlasnike

Na području Policijske uprave Banja Luka u samo jednom danu zabilježena su čak tri incidenta u kojima su psi napali ljude i druge životinje.

Prema informacijama iz PU Banja Luka, u mjestu Donja Kola pas vlasništvo Lj. U. iz Banje Luke napao je muškarca i povrijedio drugu životinju.

Istog dana, u mjestu Šušnjari kod Laktaša, pas vlasništvo M. Ć. iz Banje Luke više puta je ugrizao psa drugog vlasnika, nanijevši mu ozbiljne povrede.

Slučajevi su evidentirani 8. avgusta ove godine, a svi su kvalifikovani kao prekršaj “Držanje životinja bez nadzora”.

Policija je, obavljajući redovne poslove, u Banjoj Luci zatekla i A. N. kako vodi opasnog psa bez zaštitne korpe, što je direktno kršenje propisa.

– Član 30. Zakona o javnom redu i miru propisuje novčane kazne od 300 do 900 KM za vlasnike koji bez nadzora i zaštitnih sredstava drže ili vode opasne životinje – poručili su iz policije.

Iz PU Banja Luka apelovali su na vlasnike pasa da poštuju propise, koriste zaštitne korpe i povodce, te vode računa o sigurnosti građana kako bi se izbjegli slični incidenti.