Dan žalosti u Crnoj Gori

U Crnoj Gori je danas Dan žalosti, zbog tragične smrti pripadnika Vojske Dejana Božovića, koji je stradao tokom gašenja požara u Kučima kod Podgorice.

- Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku da, povodom tragično izgubljenog života mlađeg vodnika Božovića u naporima da se pobijedi vatrena stihija koja je zahvatila Crnu Goru, četvrtak 14. avgust proglasi za Dan žalosti - saopšteno je ranije iz Vlade.

Rekli su da će, u skladu sa Zakonom o državnim simbolima i Danu državnosti, zastave biti spuštene na pola koplja na svim zgradama državnih organa i zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova.

- U skladu sa odlukom, na dan žalosti na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteljskim objektima neće se emitovati muzika - piše u saopštenju.

Elektronski i drugi mediji dužni su da programske sadržaje prilagode obilježavanju dana žalosti.