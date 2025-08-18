Velika međunarodna akcija u vodama Francuske: Bosanac iz Foče organizirao krijumčarenje 4,8 tona kokaina iz Južne Amerike

Bosanskohercegovački državljanin Vedran Đoković iz Foče uhapšen je u velikoj međunarodnoj akciji tokom koje je zaplijenjeno 4,8 tona kokaina. Đoković je uhapšen na brodu “Galexyr” koji je zaustavljen u vodama Martinika u Francuskoj, piše Istraga.ba.
- Na brodu je zatečeno 11 osoba, pretežno državljana Hrvatske i Crne Gore, a među njima je bio i državljanin Srbije, kome je određeno zadržavanje i nalazi se u pritvoru - saopćeno je iz MUP-a Srbije.
No, u njihovoj objavi nije navedeno da je “uhapšeni Srbin”, zapravo i državljanin Bosne i Hercegovine. Naime, uhapšeni Đoković posjeduje bosanskohercegovački pasoš koji mu je izdat 4. novembra 2020. godine u rodnoj Foči.
Prema zvaničnim saopćenjima policijskih agencija, rekordna zapljena povezana s nedavnim ubistvom hrvatskog, srpskog i makedonskog državljanina u Boliviji. U saopćenju je navedeno da su međunarodne policijske agencije zaplijenile 4,8 tona kokaina u vodama Martiniquea u Francuskoj tokom jula. U međunarodnu operaciji bila je uključena i američka DEA.
- Zaustavljanjem i pretragom broda “GALEXYR” pronađeno je 4841 kilogram kokaina, raspoređenog u 153 bale. Na brodu je pronađeno 11 osoba, uglavnom državljana Hrvatske i Crne Gore, kao i V. Đ. (41) državljanin Republike Srbije koji je pritvoren. Brod “GALEXYR” je tegljač specijaliziran za prijevoz cementa, dug 76 metara, a njegova pretraga trajala je nekoliko dana - navedeno je u saopćenju.
Akciju zaustavljanja broda koordinirala je agencija “MAOC-N” (Centar za pomorsku analizu i operacije – Narkotici) i francuska mornarica, dok istragom zajednički koordinirali policijski timovi i Srbije i Hrvatske. U akciju je bio uključen i EUROPOL.
Vedran Đoković e član “Balkanskog kartela” i stvarni vlasnik kompanije “VTS-Maritime Counsalting DOO” koja se bavi zapošljavanjem pomoraca za prekookeanske brodove. I sam Đoković je pomorac s dozvolama za upravljanje raznim plovilima. Postoji sumnja da je ova zapljena kokaina povezana s nedavnim trostrukim ubojstvom u Boliviji članova “Balkanskog kartela”, državljana Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske. Inače, njegova kompanija registrovana je u Beogradu
Podsjećamo, prošle sedmice u Boliviji su pronađena masakrirana tijela Miljana Đekića (38) i Vanje Miloševića, kao i državljanina Severne Makedonije Dejanča Lazarevskog (43). Istovremeno, prijavljen je i nestanak hrvatskog državljanina Marka Skerbeca, pripadnika slovenačkog ogranka kavačkog klana.