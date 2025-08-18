Velika međunarodna akcija u vodama Francuske: Bosanac iz Foče organizirao krijumčarenje 4,8 tona kokaina iz Južne Amerike

Bosanskohercegovački državljanin Vedran Đoković iz Foče uhapšen je u velikoj međunarodnoj akciji tokom koje je zaplijenjeno 4,8 tona kokaina. Đoković je uhapšen na brodu “Galexyr” koji je zaustavljen u vodama Martinika u Francuskoj, piše Istraga.ba.

- Na brodu je zatečeno 11 osoba, pretežno državljana Hrvatske i Crne Gore, a među njima je bio i državljanin Srbije, kome je određeno zadržavanje i nalazi se u pritvoru - saopćeno je iz MUP-a Srbije.

No, u njihovoj objavi nije navedeno da je “uhapšeni Srbin”, zapravo i državljanin Bosne i Hercegovine. Naime, uhapšeni Đoković posjeduje bosanskohercegovački pasoš koji mu je izdat 4. novembra 2020. godine u rodnoj Foči.