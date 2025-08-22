Oglasili se iz policije nakon nesreće kod Livna: Poginuo 75-godišnji muškarac

Iz MUP-a Livanjskog katona oglasili su se nakon nesreće u kojoj je danas smrtno stradala jedna osoba.

Kako su naveli, na magistralnom putu M6.1, dionica Livno – Golinjevo, na prijevoju Ploča, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao sedamdesetpetogodišnji vozač osobnog automobila marke Mercedes.

- U nesreći su sudjelovala dva vozila. Dvije osobe iz drugog vozila, marke Citroën, muškarac (67) i žena (61), zadobile su teške tjelesne ozljede te su zadržane na liječenju u Kantonalnoj bolnici u Livnu - naveli su iz MUP-a LK.

Uviđaj su obavili policijski službenici Uprave policije, a postupak je na mjestu događaja vodio dežurni tužitelj.

Za vrijeme uviđaja saobraćaj je na toj dionici bio potpuno zaustavljen.

- Tijelo preminulog pregledao je dežurni mrtvozornik koji je konstatirao smrt, nakon čega je, po nalogu dežurnog tužitelja, prevezeno u mrtvačnicu bolnice i potom predano porodici - dodali su.