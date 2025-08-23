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DOBOJ

Teška saobraćajna nesreća: Poginuo pjašak, vozač bio pod dejstvom alkohola

U nesreći učestvovao vozač inicijala B.Đ. iz Doboja, koji je upravljao vozilom marke "Mercedes", te pješak Ž.M.

Saobraćajna nesreća se dogodila oko 21 sat. Info Bijeljina

E. A.

23.8.2025

Na regionalnom putu R1-3104 u mjestu Podnovlje kod Doboja, dogodila se saobraćajna nesreća oko 21 sat, a u kojoj je poginuo pješak.

Iz Policijske uprave Doboj saopćeno je da je u nesreći učestvovao vozač inicijala B.Đ. iz Doboja, koji je upravljao vozilom marke "Mercedes", te pješak Ž.M., također s područja Doboja, koji je tom prilikom smrtno stradao.

Policija je nakon nesreće izvršila alkotestiranje vozača, pri čemu je utvrđeno da je imao 1,72 promila alkohola u organizmu.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

# DOBOJ
# NESREĆA
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