Teška saobraćajna nesreća: Poginuo pjašak, vozač bio pod dejstvom alkohola

Na regionalnom putu R1-3104 u mjestu Podnovlje kod Doboja, dogodila se saobraćajna nesreća oko 21 sat, a u kojoj je poginuo pješak.

Iz Policijske uprave Doboj saopćeno je da je u nesreći učestvovao vozač inicijala B.Đ. iz Doboja, koji je upravljao vozilom marke "Mercedes", te pješak Ž.M., također s područja Doboja, koji je tom prilikom smrtno stradao.

Policija je nakon nesreće izvršila alkotestiranje vozača, pri čemu je utvrđeno da je imao 1,72 promila alkohola u organizmu.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Doboj.