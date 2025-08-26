Novi detalji požara u Vlasenici: Upućen tim deminera

Požar u Vlasenici koji je zahvatio dvije zgrade, stavljen je pod kontrolu. Vatra je zahvatila osam stanova u potkrovlju, potvrdio je za "Nezavisne novine" Saša Ilić, zamjenik komandira Vatrogasno-spasilačke jedinice grada Zvornik.

- Mi smo pozvani iz Zvornika, Milića, Han Pijeska, Bratunca, a tu su se zatekli i kolege iz Vlasenice. Došlo je do zapaljenja krovne konstrukcije kompletnog krova dvije zgrade.

Požar je stavljen pod kontrolu, te se poslije toga krenulo u pregledanje unutrašnjosti.

- Pretpostavljam da ćemo ostati dva-tri sata dok potpuno ne saniramo požar i nakon toga očekujemo da uđe protivpožarni inspektor - rekao je Ilić.

Prema njegovim riječima, osam stanova je bilo zahvaćeno požarom, ali nisu svi izgorjeli.

- Dim je ušao u te stanove, bit će potrebno renoviranje, i naravno sanacija kompletnog krova u obje zgrade - pojasnio je Ilić