Muškarac oca i sina tukao macolom po glavi: Mlađem smrskao lobanju i ubio ga

Muškarac Goran M. (49) ubijen je, a njegov djed Vladimir (90) je teško povrijeđen u selu nadomak Kruševca. Sve se dogodilo jučer kada je Bracimir M. (72), nakon svađe sa sinom, uzeo macolu i zvjerski ga izudarao po glavi.

Jezivi obračun odigrao se pred očima starca Vladimira, koji je pokušao da zaštiti unuka. Međutim, i on je zadobio teške udarce.

– Izbila je velika svađa u kući, Goranu se prije neki dan kćerka vjerila, ali on nije htio da ide. Bio je pijanica, volio je da popije i bio je nekako čovjek na svoju ruku, Bracimir nije mogao da izađe na kraj sa njim. Nije trebalo to da uradi, ali uzeo je macolu u ruke i počeo da ga bije do iznemoglosti – kaže komšija i dodaje:

– Djed je ustao da brani unuka, ali je dobio i on po glavi. Ljudi pričaju da je osumnjičeni otišao da uzme dug, a u stvari je on komšiji odnio pare i rekao da je napravio veliko zlo i da novac daju njegovim unukama, tada je i najavio da ide da se objesi, ali isprva ga niko nije uzeo za ozbiljno – priča on.

Komšije su ostale zatečene njegovim riječima, a po dolasku za njim, imali su šta i da vide. Krvi je bilo svuda, prizori u porodičnom domu kao iz najstrašnijeg horor filma. Bracimirovo tijelo pronađeno je nedaleko od kuće gdje se objesio. Mještani pretpostavljaju da je mislio da je ubio i sina i rođenog oca, pa je odlučio da digne ruku na sebe. Djed Vladimir i Goran prevezeni su odmah u Opštu bolnicu u Kruševcu, gdje je Goran nažalost podlegao povredama, a djedi se ljekari uveliko bore za život. Mještani sela su u šoku i kažu da ovakav horor ne pamte.

-To je porodica koja je godinama živjela mirno, niko nije mogao da pretpostavi da će se ovako nešto desiti. Bracimir je odavno izgubio ženu, a Goran je bio oženjen i ima tri kćerke, jedna je udata, druga se razvela, a treća se valjda još školuje – kažu komšije.

Policija u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Kruševcu i dalje radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog jezivog porodičnog zločina, piše Kurir.