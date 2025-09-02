Policija zaplijenila kilogram kokaina i pola kilograma marihuane, uhapšene dvije osobe

U akciji "Limeni" Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a KS tokom koje je pronađen kilogram bijele materije koja izgledom asocira na opojnu drogu kokain i pola kilograma suhe zeljaste materije koja izgledom asocira na marihuanu, uhapšene su dvije osobe.

Akciju su proveli policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga u noći sa 29. na 30. avgust.

Kako je saopćeno iz MUP-a KS, na osnovu naredbi Općinskog suda u Sarajevu izvršen je pretres dva stambena objekta na području općine Novo Sarajevo.

- Prilikom pretresa stambenih objekata koje koriste A-K.D. i F.K. iz Sarajeva, policijski službenici su pronašli i oduzeli 12 PVC pakovanja u kojima se nalazi NN praškasta materija bijele boje koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain (ukupne težine oko 1000 grama), devet različitih PVC pakovanja u kojima se nalazi NN suha zeljasta materija koja svojim izgledom i morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu cannabis-marihuana (ukupne težine oko 485 grama), 56 komada tableta koje asociraju na opojnu drogu MDMA-ecstasy, dvije digitalne vage za precizno mjerenje i razvagivanje opojne droge, dva mobilna telefona i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku - saopćeno je.

Pored navedenog, prilikom pretresa stambenog objekta koji koristi F.K., pronađena je i od imenovanog privremeno oduzeta jedna puška.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga uhapšen je A-K.D. (1997.), dok je F.K. (1998.) uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

- Nakon završene kriminalistička obrade, dana 30.08.2025. godine, osumnjičeni će biti predati u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - saopćeno je iz MUP-a.