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NEODGOVORNOST BEZ GRANICA

Muškarac vozio automobil nogom, hvalio se na društvenim mrežama

Na snimcima se vidi kako pretiče druge vozače, a ide tako daleko da dok volanom upravlja jednom, drugom pali brisače

Nemjerljiva bahatost. Instagram

Dž. R.

2.9.2025

Novi slučaj bahatosti vozača osvanuo je na društvenim mrežama kada je muškarac objavio snimak kako automobil vozi nogom.

Na snimcima se vidi kako pretiče druge vozače, a ide tako daleko da dok volanom upravlja jednom, drugom pali brisače.

Na jednom od snimaka koje je objavio, također se hvali kako na autoputu vozi više od 200 kilometara na sat.

# VOŽNJA
# BAHATOST
# SAOBRAĆAJ
# NEMAR
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