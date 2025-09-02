Muškarac vozio automobil nogom, hvalio se na društvenim mrežama

Novi slučaj bahatosti vozača osvanuo je na društvenim mrežama kada je muškarac objavio snimak kako automobil vozi nogom.

Na snimcima se vidi kako pretiče druge vozače, a ide tako daleko da dok volanom upravlja jednom, drugom pali brisače.

Na jednom od snimaka koje je objavio, također se hvali kako na autoputu vozi više od 200 kilometara na sat.