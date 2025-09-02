Identifikovan mladić koji je vozio 180 kilometara na sat kroz Sarajevo: Izrečena mu kazna od 1.400 KM i zabrana vožnje

Nakon što se na društvenoj mreži Instagram pojavio snimak nevjerovatno bahate vožnje od čak 180 km/h kroz centar Sarajeva, počinilac je identifikovan. To je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica na svom Facebooku. Kako je naveo, policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo identifikovali su neodgovornog i bahatog vozača koji je jučer u noćnim satima, vozio brzinom od 180 km/h gradskim saobraćajnicama, a potom objavio snimak vožnje na društvenim mrežama.

- Utvrđena su dva prekršaja iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i istog je policija, uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, predala u nadležnost Prekršajnom odjeljenju Općinskog suda u Sarajevu gdje mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.300 KM, plus 100 KM sudskih troškova, te 3 mjeseca zabrane korištenja inostrane vozačke dozvole na području Bosne i Hercegovine. Naša policija je odgovorila i ovom zadatku i jasno poslala poruku da niko ko se ovako ponaša ne može očekivati da će pobjeći od zakona. Zato na sarajevskim ulicama imamo radare, presretače, analitičke kamere za prepoznavanje i akviziciju registarskih oznaka i sve što nam je potrebno da se borimo protiv saobraćajne delinkvencije – navodi Katica.

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