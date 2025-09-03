U Gradišci uhapšene dvije osobe, oduzeto im oko četiri kilograma heroina

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u pretresu vozila, inostranih registarskih oznaka, otkrili i privremeno oduzeli oko četiri kilograma heroina i oko 30 grama kokaina, te su uhapšene dvije osobe u akciji koja je izvedena u utorak 9. avgusta po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, na Graničnom prelazu Gradiška.

- Slobode su lišena dva lica, strani državljani, zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlašten promet opojnim drogama, propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, koja će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine - navode iz SIPA-e.

Prilikom pretresa oduzeta su i dva mobilna telefona i vozilo.

- Aktivnosti na terenu provedene su u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - navode iz SIPA-e.

Akcija je rezultat višemjesečne saradnje sa partnerskim agencijama u regionu i Evropi.

SIPA nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica vezano za navedeno krivično djelo, kao i rad na sprječavanju svih oblika kriminala, sa posebnim akcentom na neovlešteni promet opojnim drogama.