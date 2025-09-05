Nastavljeno suđenje trostrukom ubici iz Sanskog Mosta: "Neki glas mi je govorio da požurim"

Mehemed Vukalić koji je optužen za trostruko ubistvo u Gimnaziji Sanski Most i nedozvoljeno držanje oružja, ispitan je pred Kantonalnim sudom u Bihaću u okviru nastavka suđenja.

U jednom dijelu iskaza naveo je da je prvo došao u kancelariju direktora škole, Nijaza Halilovića, te u njega ispalio više metaka, dok mu je glas u glavi govorio da požuri.

Vukalić je izjavio da su njegova sjećanja na cijeli događaj fragmentarna te da je mnogo toga čega se ne može sjetiti.

Kobnog dana kada je počinio ubistva, Vukalić kaže kako je bio na bolovanju, a nakon što je ujutru odvezao suprugu na posao, vratio se kući i uzeo automatsku pušku koju mu je otac povjerio na čuvanje, te dva okvira metaka.

Dodao je kako je oružje čuvao u vodovodnoj cijevi i da pušku nije koristio još otkako je služio vojni rok u bivšoj JNA.

Dalji razvoj događaja, objasnio je Vukalić, bio je kao kroz neku maglu, pri čemu je osjećao bol u glavi i šumove u ušima, te je dodao kako se ne sjeća kako je pušku unio u automobil i uputio se u Gimnaziju, a nije se mogao sjetiti ni ulaza na koji je ušao.

Opisao je i kako je, “kao u nekom bunilu”, ušao u kancelariju Nisvete Halilović, sekretarice škole i pucao u nju, da bi potom sišao u prizemlje objekta gdje je u kancelariji zatekao profesoricu engleskog jezika, Gordanu Midžan, koju je također ubio.

Vukalić je rekao kako je tek u tom trenutku postao svjestan onoga što je učinio, pa je potom pucao u sebe pokušavši da se ubije.

Na ovome ročištu on je porodicama žrtava izrazio izvinjenje i kajanje zbog tri nasilno ugašena ljudska života, istakavši kako to ništa ne može opravdati, te dodao kako nikome nije želio smrt i da nije bio svjestan stvarnih posljedica svoga čina.

Na narednom ročištu, koje je zakazano za 17. septembar ove godine optuženog će o okolnostima počinjenja krivičnog djela ispitivati kantonalni tužilac.

Mehemed Vukalić, pomoćni radnik Gimnazije u Sanskom Mostu, 21. avgusta prošle godine, ubio je direktora te škole Nijaza Halilovića, profesoricu engleskog jezika Gordanu Midžan i sekretaricu Nisvetu Kljunić.

Nakon toga, pucao je sebi u grudi pokušavajući na taj način izvršiti samoubistvo, ali se međutim samo teško ranio.