Otkriven Kamen-spomenik Srebrenici u Nacionalnom vrtu mira u Cardiffu

U Nacionalnom vrtu mira u Cardiffu održano je otkrivanje Kamen-spomenika Srebrenici, čime je obilježen važan trenutak u kontinuiranoj posvećenosti Walesa kulturi sjećanja, obrazovanju i prevenciji genocida.

Ceremoniju je organizovala organizacija Remembering Srebrenica Wales, a okupila je političke lidere, predstavnike vjerskih zajednica, organizacije civilnog društva, mlade te članove bosanskohercegovačke zajednice, saopćeno je iz Bosnia and Herzegovina UK Networka.

Događaj je bio posvećen sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici iz 1995. godine, najvećeg zločina u Evropi od Drugog svjetskog rata, te je održan povodom 30. godišnjice genocida. Novo postavljeni kamen-spomenik služit će kao trajno mjesto sjećanja, učenja i refleksije u Walesu.

Program je otvoren uvodnim obraćanjem izvršne direktorice WCIA-e Hayley Morgan, nakon čega je uslijedio uvod u komemoraciju koji je dao Adam Poole, voditelj programa i član upravnog odbora organizacije Remembering Srebrenica. Potom je prikazan emotivan video koji je pružio historijski kontekst genocida u Srebrenici.

Abi Carter, kopredsjedavajuća organizacije Remembering Srebrenica Wales, govorila je o značaju 30. godišnjice genocida i važnosti projekta kamen-spomenika.

Pjesnikinja Abeer Ameer izvela je snažnu interpretaciju pjesme „Tombstone“, dajući ceremoniji duboko reflektivan ton.