Otkriven Kamen-spomenik Srebrenici u Nacionalnom vrtu mira u Cardiffu

U Nacionalnom vrtu mira u Cardiffu održano je otkrivanje Kamen-spomenika Srebrenici, čime je obilježen važan trenutak u kontinuiranoj posvećenosti Walesa kulturi sjećanja, obrazovanju i prevenciji genocida.
Ceremoniju je organizovala organizacija Remembering Srebrenica Wales, a okupila je političke lidere, predstavnike vjerskih zajednica, organizacije civilnog društva, mlade te članove bosanskohercegovačke zajednice, saopćeno je iz Bosnia and Herzegovina UK Networka.
Događaj je bio posvećen sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici iz 1995. godine, najvećeg zločina u Evropi od Drugog svjetskog rata, te je održan povodom 30. godišnjice genocida. Novo postavljeni kamen-spomenik služit će kao trajno mjesto sjećanja, učenja i refleksije u Walesu.
Program je otvoren uvodnim obraćanjem izvršne direktorice WCIA-e Hayley Morgan, nakon čega je uslijedio uvod u komemoraciju koji je dao Adam Poole, voditelj programa i član upravnog odbora organizacije Remembering Srebrenica. Potom je prikazan emotivan video koji je pružio historijski kontekst genocida u Srebrenici.
Abi Carter, kopredsjedavajuća organizacije Remembering Srebrenica Wales, govorila je o značaju 30. godišnjice genocida i važnosti projekta kamen-spomenika.
Pjesnikinja Abeer Ameer izvela je snažnu interpretaciju pjesme „Tombstone“, dajući ceremoniji duboko reflektivan ton.
Ministar finansija i velškog jezika Mark Drakeford govorio je o značaju ovog spomenika za Wales, ističući dugogodišnju posvećenost ove zemlje ljudskim pravima, miru te odlučnom suprotstavljanju mržnji i netoleranciji.
Završna obraćanja održao je predsjednik organizacije Remembering Srebrenica UK Waqar Azmi OBE, koji je ponovo potvrdio misiju organizacije da obrazuje buduće generacije i suprotstavlja se mržnji u svim njenim oblicima.
Posebno snažan dio ceremonije bilo je učešće mladih, uključujući Ambasadorе Srebrenice za mlade, Morske kadete, predstavnike Velškog parlamenta mladih i mlade volontere Policije Južnog Walesa, koji su položili bijelo cvijeće u znak sjećanja na žrtve.
Komemoracija je završena molitvom nad kamen-spomenikom koju je predvodio direktor za međunarodnu strategiju, angažman i devoluciju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Asim Hafeez.
Kopredsjedavajuća Remembering Srebrenica Wales Abi Carter kazala je da postavljanje replike nišana koji se nalaze u Memorijalnom centru Srebrenica–Potočari u Nacionalnom vrtu mira u Walesu predstavlja primjeren i snažan čin sjećanja na nevine živote izgubljene u genocidu u Srebrenici.
- Ovaj spomenik pruža bosansko-velškoj zajednici, kao i budućim generacijama, mjesto za posjetu, učenje, sjećanje i razmišljanje. Posebno je simbolično što je spomenik otkriven 9. decembra, na Međunarodni dan sjećanja i dostojanstva žrtava zločina genocida i prevencije ovog zločina, te smo duboko zahvalni svim zvaničnicima koji su učestvovali u ovom historijskom trenutku - navodi Carter.
Otkrivanje Kamen-spomenika Srebrenici u Walesu predstavlja trajno naslijeđe kulture sjećanja, obrazovanja i čvrste opredijeljenosti za borbu protiv negiranja genocida, mržnje i netolerancije. Spomenik će služiti kao mjesto tišine i refleksije za generacije koje dolaze te kao snažan podsjetnik na važnost budnosti, saosjećanja i solidarnosti, navodi se u saopćenju.