U Bosanskoj kući u Birminghamu obilježen Dan nezavisnosti BiH

U Bosanskoj kući u Birminghamu svečano je obilježen 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, uz prisustvo velikog broja članova bosanskohercegovačke zajednice, roditelja, učenika, predstavnika organizacija i prijatelja Bosne i Hercegovine.

Program je započeo intoniranjem himne Bosne i Hercegovine i himne Ujedinjenog Kraljevstva, čime je simbolično naglašena povezanost bh. zajednice u Velikoj Britaniji sa domovinom, ali i sa društvom u kojem danas živi i djeluje.

Prisutnima se putem video poruke obratio predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji je uputio čestitke povodom Dana nezavisnosti i zahvalio bh. zajednici u Velikoj Britaniji na očuvanju identiteta, kulture i tradicije.

Poseban dio programa bio je posvećen promociji knjige „Mi, djeca Sarajeva“ autorice Mensure Burridge, potresnog svjedočanstva o odrastanju djece tokom opsade Sarajeva. Knjiga donosi snažnu priču o hrabrosti, identitetu i nadi, te podsjeća na važnost očuvanja kolektivnog sjećanja.

Prije početka kulturno-umjetničkog programa prisutnima se obratio Emir Bolić, sekretar Bosnia and Herzegovina UK Networka i direktor Bosanske dopunske škole Birmingham, koji je govorio o značaju očuvanja jezika, kulture i identiteta među mladim generacijama u dijaspori.

Kulturno-umjetnički program pripremili su učenici Bosanske dopunske škole Birmingham i članovi KUD-a “Fahira Hasedžić”. Učenici su izveli recitacije i pjesme posvećene domovini, među kojima su bile „Ja sin sam tvoj zemljo“, „Jedna si jedina“, „Bosanske gore sniježne“ i „Ne dam domovinu“.

Program je upotpunjen folklornim nastupom mlađe i srednje grupe KUD-a „Fahira Hasedžić“, koji su izveli tradicionalna bosanska kola i još jednom pokazali bogatstvo kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

U skladu sa duhom mjeseca ramazana, nakon završetka programa oglašen je i ezan za iftar, koji je proučio Azhar ef. Gazibegović, nakon čega je za sve prisutne upriličen zajednički iftar u Bosanskoj kući.

Organizatori događaja bili su BH Asocijacija Birmingham i Bosnia and Herzegovina UK Network, uz pokroviteljstvo Počasnog konzulata Bosne i Hercegovine za regiju Midlands, saopćeno je iz Bosnia and Herzegovina UK Network.