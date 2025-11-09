Aerodrom zatvoren zbog neidentifikovanih letećih objekata

Zatvaranje saveznih institucija u Sjedinjenim Američkim Državama sve teže pogađa aviosaobraćaj širom zemlje. Samo jučer je otkazano 1330 letova, dok je oko 5450 njih bilo odgođeno.

Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo, odnosno Federalna uprava za avijaciju (Federal Aviation Administration – FAA), izdala je naredbu aviokompanijama da umanje broj dnevnih letova za četiri posto na području 40 najvećih aerodroma u zemlji. Ova mjera uvedena je zbog sigurnosne zabrinutosti i nedostatka kontrolora leta.

Nedostatak osoblja i prekidi u saobraćaju

Zatvaranje vlade izazvalo je ozbiljan manjak kontrolora zračnog prometa, koji već sedmicama rade bez primanja. FAA je najavila da će smanjenje broja letova do utorka porasti na šest posto, a do 14. novembra bi moglo dostići i deset posto.

Najveći poremećaji zabilježeni su na međunarodnom aerodromu Šarlot Daglas (Charlotte Douglas International Airport) u Sjevernoj Karolini, te na međunarodnom aerodromu Njuark Libert (Newark Liberty International Airport) u Nju Džerziju, koji predstavlja glavni ulaz za putnike prema Njujorku (New York).

Mjere smanjenja broja letova, koje su počele još u petak, najviše pogađaju četiri najveće američke aviokompanije: Američke avio-linije (American Airlines), Delta Air Lines, Sautvest (Southwest Airlines) i Junajted (United Airlines).

Najduža blokada u američkoj historiji

Zatvaranje vlade traje već 39 dana, što je najduža obustava rada državnih institucija u historiji SAD-a. Uzrok krize je neusvajanje državnog budžeta, jer se demokrate i republikanci u Kongresu ne mogu dogovoriti oko izdvajanja sredstava za zdravstvenu zaštitu.

Ovaj zastoj u donošenju budžeta praktično je paralizirao rad državne administracije, ostavljajući hiljade zaposlenih, uključujući i kontrolore leta, da obavljaju posao bez plate.

Političke podjele i nezadovoljstvo građana

Politička odgovornost za krizu i dalje je tema sukoba između republikanaca i demokrata, koji jedni druge optužuju za višesedmični zastoj.

Prema istraživanjima javnog mnijenja, većina građana Sjedinjenih Država smatra da su predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) i Republikanska stranka glavni krivci za najduže zatvaranje vlade u historiji SAD-a.