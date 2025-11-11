Pavel: Ukrajinske zastave simbol su solidarnosti s napadnutom zemljom

Predsjednik Češke Petr Pavel izjavio je da bi ukrajinske zastave trebalo i dalje da budu istaknute širom zemlje kao znak podrške i solidarnosti s Ukrajinom. Naglasio je, međutim, da bi prekid slanja materijalne pomoći Kijevu bio daleko ozbiljniji propust.

Pavel je poručio da zastave predstavljaju simbol podrške narodu koji je napadnut od strane agresorske države.

- Ne mislim da se išta promijenilo u tom pogledu. Ukrajina je i dalje meta ruske agresije i dok se ne postigne mirovni sporazum, naša solidarnost s Ukrajinom ne bi trebala posustati - rekao je.

Pavel je, međutim, dodao da bi promjena stava Praga o pomoći Ukrajini bila daleko štetnija.

- Bilo da se radi o materijalnoj, finansijskoj, vojnoj ili bilo kojem drugom obliku pomoći, to bi imalo direktan utjecaj na broj smrtnih slučajeva, povreda i materijalnih gubitaka. Uvjeren sam da naša pomoć mora biti nastavljena, jer to nije samo čin solidarnosti s Ukrajinom već i izraz vrijednosti koje mi, kao demokratska zemlja, moramo podržavati - istakao je.

Prošle sedmice Tomio Okamura, novi predsjednik donjeg doma češkog parlamenta, naredio je uklanjanje ukrajinske zastave sa zgrade Zastupničkog doma.

Karel Havlíček, prvi zamjenik šefa populističke stranke ANO, koja trenutno vodi pregovore o koaliciji, rekao je da vjeruje da bi ukrajinske zastave trebalo postepeno uklanjati sa vladinih zgrada.