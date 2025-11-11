Gradonačelnik Istanbula optužen za 142 krivična djela koja bi mogla donijeti 2.000 godina zatvora

Tužioci u Turskoj su podigli optužnicu protiv zatvorenog gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamolua za 142 krivična djela koja mogu nositi kaznu od stotina godina zatvora.

Optužnica podnesena u utorak, koja ima gotovo 4.000 stranica, tereti opozicionog političara, uhapšenog 19. marta, za krivična djela uključujući vođenje kriminalne organizacije, mito, pronevjeru, pranje novca, iznudu i namještanje tendera.

"Politički slučaj"

Državna novinska agencija Anadolija navela je da će tužioci tražiti zatvorske kazne koje bi mogle iznositi i do 2.430 godina zatvora ako bude proglašen krivim. Lider opozicije u Turskoj rekao je da su optužbe usmjerene na sprječavanje Imamolua da se kandidira za predsjednika na izborima 2028. godine.

- Ovaj slučaj nije pravni, već potpuno politički. Njegova svrha je zaustaviti Republikansku narodnu partiju (CHP), koja je bila prva na posljednjim lokalnim izborima i blokirati njenog predsjedničkog kandidata - napisao je Ozgur Ozel na X-u.

Hapšenje Imamolua, glavnog političkog rivala predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana, izazvalo je bijes u CHP-u i pokrenulo demonstracije širom Turske. Bio je to najgori ulični nemir u zemlji od 2013. godine. Imamolu se suočava s optužbama koje uključuju špijunažu i falsifikovanje univerzitetske diplome, što bi ga moglo diskvalifikovati iz predsjedničke utrke.

Prema optužnici, koja obuhvata 402 osumnjičena, Imamolu je navodno predvodio kriminalnu mrežu nad kojom je imao utjecaj "poput hobotnice".

Kandidatura za predsjednika

U obraćanju parlamentu u utorak, Ozel je rekao da će Imamolu biti kandidat stranke na sljedećim predsjedničkim izborima.

- Može li neko istovremeno biti izborni prevarant, imati falsifikovanu diplomu, biti lopov, terorista i špijun? Ako optužite nevinu osobu za samo jedno od ovih djela, to bi bila velika nepravda. Ali kada sve to stavite na jednu osobu, to je veliki zločin… Njegov jedini zločin je kandidatura za predsjednika ove zemlje - rekao je.

Također u optužnici, tužioci su naveli da su podnijeli dokumente Vrhovnom apelacionom sudu protiv CHP-a, što bi, prema mišljenju posmatrača, moglo otvoriti put za zatvaranje stranke.

U odvojenom saopćenju, istanbulsko tužilaštvo potvrdilo je da je obavijestilo sud o određenim nepravilnostima, ali je negiralo izvještaje da traži gašenje stranke.

CHP je pod sve većim pritiskom otkako je na lokalnim izborima u martu 2024. osvojio kontrolu nad najvećim gradovima u Turskoj. Šesnaest njegovih gradonačelnika od tada je zatvoreno.