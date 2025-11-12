CIA provela tajni program za sabotažu proizvodnje opijuma u Afganistanu

Američka Centralna obavještajna agencija (CIA) tajno je provela desetogodišnju operaciju slabljenja proizvodnje opijuma u Afganistanu raspršivanjem modificiranog maka po poljima te zemlje, navodi se u izvještaju.

"Washington Post" je u srijedu izvijestio da je tajni program, proveden između 2004. i 2015. godine, imao za cilj smanjenje potentnosti afganistanskog usjeva opijuma vrijednog milijardu dolara, ključnog izvora prihoda za talibane i druge grupe.

Pozivajući se na 14 osoba upoznatih s tajnim poduhvatom, u izvještaju se navodi da je CIA bacila posebno razvijeno sjeme maka koje je proizvodilo biljke koje gotovo da nisu sadržavale hemikalije koje se koriste za proizvodnju heroina.

Zračni desanti, u početku koristeći britanske avione C-130, navodno su ciljali afganistanske provincije Nangarhar i Helmand.

Projekat, koji je vodio Centar za kriminal i narkotike CIA-e, odobren je predsjedničkim nalazom tadašnjeg predsjednika Džordža Buša (Georgea W. Busha) i nastavio se i tokom Obamine administracije, navodi list.

Iako CIA nije odmah odgovorila na izvještaj, bivši zvaničnici su rekli novinama da je program bio izuzetno skup i da su njegovi rezultati bili mješoviti.