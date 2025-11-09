Šta kažu podaci CIA-e: Tvrde da u BiH živi više ljudi nego 2013. godine, imamo više mobitela nego stanovnika

Centralna obavještajna agencija Sjedinjenih Američkih Država (CIA) svake godine objavljuje i ažurira podatke o državama širom svijeta. U najnovijem izvještaju za Bosnu i Hercegovinu, koji obuhvata podatke iz 2025. i 2024. godine, nalaze se informacije iz različitih oblasti – od demografije i privrede do zdravstva i sigurnosti. Za neke pokazatelje CIA i dalje koristi podatke iz popisa stanovništva iz 2013. godine.

Na njihovom web portalu The World Factbook mogu se pronaći brojni detalji o Bosni i Hercegovini – broj stanovnika, vjerska i jezička struktura, životne navike, broj mobilnih pretplatnika, količina proizvedenog otpada, pa čak i prosječna potrošnja alkohola i broj bolničkih kreveta.

Prema podacima iz 2024. godine, BiH ima 3.798.671 stanovnika, među kojima je 1.852.164 muškaraca i 1.946.507 žena.

Starosna struktura

To praktično znači da se broj stanovnika u BiH povećao u odnosu na popis 2013. godine, kada je utvrđeno da u BiH živi 3.531.159 ljudi.

Starosna struktura pokazuje da je 13,1 posto stanovništva mlađe od 14 godina, 68,3 posto čine osobe između 15 i 64 godine, dok je 18,6 posto starije od 65 godina. Prirodni priraštaj je negativan (-0,25 posto), što BiH svrstava na 211. mjesto u svijetu. Očekivani životni vijek iznosi 78,5 godina – 75,5 za muškarce i 81,6 za žene.

Podaci iz 2023. godine navode da u Sarajevu živi oko 346.000 stanovnika. Kada je riječ o životnim navikama, statistika iz 2019. godine pokazuje da prosječan stanovnik BiH godišnje popije 5,46 litara alkohola, od čega najveći dio otpada na pivo – 4,19 litara. Podaci iz 2025. pokazuju da 34 posto stanovništva puši, dok zemlja godišnje proizvede oko 1,249 miliona tona otpada.

Fiksna telefonija

Što se tiče radne snage, BiH prema CIA-inim podacima iz 2024. ima 1,35 miliona radno sposobnih osoba, uključujući i zaposlene i nezaposlene. Još uvijek 614.000 građana koristi fiksnu telefoniju, dok broj mobilnih pretplatnika iznosi 3,9 miliona.

U sigurnosnom dijelu izvještaja CIA Bosnu i Hercegovinu označava žutom bojom, što znači da se preporučuje povećan oprez pri putovanju. Kao razloge navode rizik od terorizma, kriminala i postojanja nagaznih mina u pojedinim područjima.

