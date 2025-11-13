Gutereš: Primirje u Gazi je krhko, više puta prekršeno, ali i dalje važi

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš (Guterres) izjavio je da je primirje u Gazi izuzetno krhko i da je više puta prekršeno, ali da i dalje ostaje na snazi.

Pozvao je na otvaranje puta za drugu fazu pregovora koja bi trebala dovesti do trajnog mira i stvaranja uvjeta za rješenje zasnovano na dvije države.

Govoreći u sjedištu Ujedinjenih nacija nakon sastanka na visokom nivou između UN-a i Afričke unije, Gutereš je rekao da se mora u potpunosti poštovati primirje u Gazi i da je neophodno osigurati pravo palestinskog naroda na samoodređenje.

Istakao je da je potrebno ukloniti postojeće prepreke u isporuci humanitarne pomoći, ali i dodao da je UN uspjo znatno povećati obim pomoći u tom području. Dalji koraci, kako je naveo, bit će određeni odlukama Vijeća sigurnosti UN-a.

Gutereš se osvrnuo i na sukob u Sudanu, poručivši da je situacija u toj zemlji apsolutno neizdrživa. Pozvao je oružane snage Sudana i paravojne jedinice Snaga za brzu podršku (RSF) da odmah stupe u kontakt s njegovim posebnim izaslanikom Ramtaneom Lamamrom i započnu konkretne korake ka političkom rješenju sukoba.

Nestabilnost u regiji Sahela

Izrazio je i duboku zabrinutost zbog sve veće nestabilnosti u regiji Sahela, gdje oružane grupe i terorističke mreže iskorištavaju slabe institucije i društvene podjele. Naglasio je potrebu za hitnim obnavljanjem povjerenja među državama i akterima u tom području.

Predsjednik Komisije Afričke unije Mahumd Ali Jusuf (Mahmoud Ali Youssouf) komentarisao je izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) o navodnim masakrima nad kršćanima u Nigeriji, poručivši da na sjeveru Nigerije nema genocida.

Jusuf je istakao da situacija u toj zemlji ne može biti upoređena s tragedijom u Sudanu te podsjetio da su prve žrtve Boko Harama bili upravo muslimani.

Pritisak na Nigeriju

Tramp je ranije na društvenim mrežama naveo da bi SAD mogao obustaviti pomoć Nigeriji i izvršiti vojni pritisak zbog, kako je tvrdio, progona kršćana.

Nigerijski predsjednik Bola Ahmed Tinubu odbacio je te optužbe, naglašavajući da njegova zemlja garantuje vjerske slobode i vodi otvoren dijalog s vjerskim zajednicama bez obzira na vjeru ili porijeklo.

Ekonomska zajednica zapadnoafričkih država (ECOWAS) također je saopćila da terorističke grupe u regionu ne ciljaju isključivo kršćane, već napadaju sve civile, bez obzira na njihovu vjeru ili etničku pripadnost.