Sikorski: "Radije ćemo jesti travu nego ponovo postati ruska kolonija"

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski govorio je usred zabrinutosti zbog ruskog ekspanzionizma i tekućeg rata Moskve u Ukrajini.

U intervjuu koji je ove sedmice objavio britanski podcast The Rest is Politics, Sikorski je rekao da će Poljska biti sljedeća meta Moskve ako Rusija porazi Ukrajinu.

- Mislimo da ako Putin uspije osvojiti Ukrajinu, mi bismo bili sljedeći. Radije ćemo jesti travu nego ponovno postati ruska kolonija. To se već događalo - rekao je ministar vanjskih poslova.

Sikorski je sugerisao da je javno protivljenje u Poljskoj potencijalnoj prijetnji ruskog ekspanzionizma razlog zašto njegova zemlja ima tako visoke razine odbrambenih izdataka, čak i na štetu finansiranja u drugim područjima.

Sikorski je prošle sedmice za TVP World rekao da će Varšava platiti "što god je potrebno" za odbranu zemlje, dodajući: "uvijek postoji kompromis između oružja i maslaca. To nam je Ruska Federacija nametnula".

Poljska ima treću najveću vojsku u NATO-u po broju osoblja, prema najnovijim objavljenim podacima saveza, što je stavlja iza SAD i Turske.

U intervjuu za The Rest Is Politics, Sikorski je također rekao da, iako je Kijev spreman na to da rat traje još tri godine, ne misli da Putin može izdržati rat toliko dugo.

Ministar vanjskih poslova rekao je da vjeruje da bi države članice EU trebale bliže sarađivati ​​u zajedničkoj odbrani, dodajući da blok ima "problem sinkronizacije“ zbog suvereniteta koji leži na svakoj zemlji članici.

- Podržavam ideju da Europska unija počne imati vlastite odbrambene sposobnosti, kako ne bismo morali pozivati ​​Sjedinjene Američke Države u svakoj hitnoj situaciji. Trebali bismo biti sposobni sljedeći put riješiti nekog ratnog vođu u Libiji ili na Balkanu - dodao je Sikorski.

Dotakao se i pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, rekavši da vjeruje da će Ukrajina "postati članica EU početkom sljedećeg desetljeća" unatoč trenutnom protivljenju Budimpešte.

- Evropa je odobrila status Ukrajine kao kandidata i Evropa je jednoglasno pristala započeti pregovore... Mađarska blokira napredak, ali to će se na kraju dogoditi - rekao je.