Proglašena vanredna situacija u Engleskoj

U Južnom Velsu proglašena je vanredna situacija nakon teških poplava, dok je veliki dio Engleske stavljen u stanje pripravnosti zbog hladnog vremena.

Vanredna situacija je proglašena nakon što su Vatrogasno-spasilačke službe Južnog Velsa u Monmutu sprovele akcije spasavanja, evakuaciju i provjere situacije stanovnika, prenosi Sky News.

Rukovodilac vatrogasne službe Met Džons izjavio je da su ekipe neumorno radile tokom noći i dana kako bi pomogle pogođenima, te je apelovao na javnost da izbjegava područje Monmuta.

Služba za prirodne resurse Velsa izdala je četiri ozbiljna upozorenja na poplave duž rijeka Monou i Vaj kod Monmuta, dok je veće okruga Monmutšir pozvalo stanovnike da izbjegavaju putovanja zbog loših uslova na putevima.

Širom Velike Britanije izdato je više od stotinu upozorenja na poplave, a oluja Klaudija donijela je obilne padavine, sa mogućnošću da neka područja u roku od 24 sata zabilježe količinu kiše jednaku mjesečnom prosjeku.

Agencija za zdravstvenu bezbjednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) izdala je žuto upozorenje na hladno vrijeme za pet regiona Engleske, od Istočnog Midlensa do Jorkšira i Hambera, od ponedjeljka do petka, upozoravajući na moguće značajne posljedice po zdravlje, uključujući povećan rizik za starije osobe i osobe sa zdravstvenim problemima.

Meteorološka služba predviđa da bi temperature sljedeće sedmice mogle da padnu ispod nule, dok su železnički operateri u Engleskoj i Velsu prijavili poremećaje i otkazivanja zbog poplava na prugama.

U nekim oblastima Velsa očekuje se od 30 do 100 milimetara padavina, što bi moglo dovesti do novih izlivanja površinskih voda i rijeka.