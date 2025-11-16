Kinezi ušli u japanske vode: "Prljava glava koja viri mora biti odsječena"

Formacija brodova kineske obalne straže u nedjelju je prošla kroz vode oko otočja Senkaku u okviru „patroliranja radi provođenja prava“, saopćila je kineska obalna straža, dok Peking pojačava napetosti s Japanom nakon izjava japanske premijerke o Tajvanu. Diplomatski spor između Kine i Japana intenzivirao se nakon što je japanska premijerka Sanae Takaichi 7. novembra izjavila u parlamentu da bi hipotetski kineski napad na demokratski Tajvan mogao izazvati vojni odgovor Tokija.

Izjave su izazvale ljutiti odgovor Pekinga, koji je nagovijestio da očekuje da Takaichi na neki način povuče svoje riječi. Kina tvrdi da je Tajvan njen teritorij i nije isključila upotrebu sile kako bi preuzela kontrolu nad otokom, koji se nalazi samo 110 km od japanskog teritorija. Vlada Tajvana odbacuje kineske tvrdnje o suverenitetu.

- Formacija 1307 kineske obalne straže provodila je patrolu unutar teritorijalnih voda otočja Diaoyu. Ovo je bila zakonita patrolna operacija koju je sprovela kineska obalna straža kako bi zaštitila svoja prava i interese - navodi se u izjavi.

Sukob oko otočja

Kina i Japan više puta su se sukobljavali oko otočja pod upravom Japana, koje Peking naziva Diaoyu, a Tokio Senkaku. Japansko veleposlanstvo u Pekingu nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Japan se suočava s rastućim pritiskom Kine otkako je Takaichi dala svoje izjave, a kineski generalni konzul u Osaki komentirao je: „Prljava glava koja viri mora biti odsječena“, što je izazvalo formalni protest Tokija.

Peking je potom prvi put u više od dvije godine pozvao japanskog veleposlanika, a kinesko ministarstvo obrane je upozorilo da bi svaka japanska intervencija bila osuđena na propast.

Upozorenje Kine i reakcije Tajvana

U petak je Kina upozorila svoje građane da ne putuju u Japan, što je potaknulo Tokio da od Pekinga traži „odgovarajuće mjere“. Tri kineske zrakoplovne kompanije u subotu su najavile da se karte za Japan mogu besplatno vratiti ili promijeniti.

Tajvansko ministarstvo obrane saopćilo je u nedjelju ujutro da je u protekla 24 sata otkrilo 30 kineskih vojnih zrakoplova u okolini otoka i sedam ratnih brodova. Kasno u subotu, ministarstvo je dodalo da je Kina sprovela još jednu „zajedničku borbenu patrolu“ koja je uznemirila zračni prostor i more oko Tajvana, a vlasti otoka poslale su svoje zrakoplove i brodove kako bi pratili situaciju. Tajvan izvještava o takvim kineskim patrolama nekoliko puta mjesečno, nazivajući ih dijelom kontinuirane vojne kampanje pritiska.

Tajvanska vlada ističe da samo narod otoka može odlučivati o svojoj budućnosti. Japanski čelnici ranije su izbjegavali javno spominjanje Tajvana kada su raspravljali o sličnim scenarijima, održavajući „stratešku dvosmislenost“ koju također podržavaju glavni sigurnosni saveznik Tokija, Sjedinjene Američke Države.