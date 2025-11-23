U akciji policije poginule 122 osobe, stradalo i pet policajaca

Civilna policija Rio de Žaneira potvrdila je da je preminuo još jedan policijski službenik ranjen tokom najtragičnije operacije protiv narkotika u historiji Brazila. Time je ukupan broj poginulih policajaca u toj akciji dostigao pet, prenosi Reuters.

Ova operacija, koju su sigurnosne snage izvele 28. oktobra u favela-kompleksima Penja i Alemao na sjeveru Rio de Žaneira, završila se sa ukupno 122 smrtno stradale osobe, što je izazvalo široku pažnju javnosti. Iako je guverner Klaudio Kastro (Claudio Castro) operaciju nazvao uspješnom, organizacije za zaštitu ljudskih prava uputile su oštre kritike, ističući ogroman broj žrtava i ono što su opisale kao pretjeranu upotrebu sile.

Meta policijske racije bili su pripadnici Komando Vermelja (Comando Vermelho), dugogodišnje kriminalne grupe čije je jedno od glavnih uporišta upravo Rio, ali i drugi dijelovi Brazila.