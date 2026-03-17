Granična policija BiH najviše otkrila marihuane: Više od 75 kilograma droge zaplijenjeno na granicama BiH u dvije godine

Pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine u periodu od januara 2024. do decembra 2025. godine zaplijenili su velike količine droge na graničnim prijelazima. Vrste droga Naime, kako je odgovoreno na upit „Dnevnog avaza“, u 2024. godini zaplijenjeno je 54.374,19 grama marihuane, dok je znatno manje zaplijenjeno u 2025. godini, ukupno 13.252,74. U 2024. je zaplijenjeno 115 komada stabljike, a tri komada u 2025., a kada je riječ o kilogramima, u 2024. zaplijenjeno je 0,993, dok u 2025. nije bilo zapljene. U 2025. zaplijenjeno je 1,65 grama hašiša, što je manje u odnosu na 2024. godinu kada je bilo zaplijenjeno 8,4 grama. Amfetamina je u 2024. godini bilo zaplijenjeno 106,8 grama, a u 2025. godini 75,78 g. Kada je riječ o ekstaziju, u 2024. Granična policija BiH zaplijenila je 6 komada, a u 2025. komad.

U 2024. zaplijenjeno je 137,64 grama kokaina, a u 2025., 3.058,78. U 2025. je zaplijenjeno 4.000,00 g heroina, dok u 2024. nije bilo zapljene. U 2024. godini 42,4 grama je ostalog, a u 2025., 802,38, dok je kada je riječ o komadima – ostalo, u 2025. zaplijenjeno 791, a u 2024. godini 1.251. Ulje kanabisa zaplijenjeno je u 2025. godini i to 1.217 ml, dok u 2024. nije bilo zaplijene.

Na naše pitanje, na kojim mjestima je u prijevoznim sredstvima, naprimjer automobilu, droga najčešće bila skrivena, iz Granične policije BiH odgovaraju za „Dnevni avaz“ da prilikom vršenja detaljnih provjera, pripadnici Granične policije BiH više puta su otkrivali narkotička sredstva koja su bila sakrivena u vozilima različitih kategorija, uključujući automobile, autobuse i kamione. - Krijumčari često koriste različite metode prikrivanja kako bi izbjegli otkrivanje prilikom graničnih kontrola, nastojeći na različite načine prikriti nedozvoljene supstance i onemogućiti njihovo uočavanje tokom redovnih pregleda. Međutim, zahvaljujući profesionalnom radu, iskustvu i kontinuiranoj obuci policijskih službenika, kao i primjeni odgovarajućih metoda kontrole, pripadnici Granične policije BiH uspijevaju otkriti i spriječiti pokušaje krijumčarenja narkotičkih sredstava preko državne granice. Ovakve aktivnosti predstavljaju značajan doprinos borbi protiv organizovanog kriminala i zaštiti sigurnosti BiH – odgovor je na upit „Dnevnog avaza“. Nepristupačni tereni Na naše pitanje na kojem graničnom prijelazu je evidentiran najveći broj pokušaja krijumčarenja opojnih supstanci droga, iz GPBiH kažu da pripadnici Granične policije BiH kontinuirano, u skladu s vlastitim planovima, procjenama i drugim aktivnostima, rade na sprečavanju svih oblika prekograničnog kriminala i poduzimaju mjere i radnje na otkrivanju krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i na graničnim prijelazima i u graničnom pojasu. Posebne aktivnosti provode se i na nepristupačnim terenima uz državnu granicu. Upitali smo i koje su procedure u slučaju hapšenja stranog državljanina, a koje kada je rječ o državljaninu Bosne i Hercegovine.