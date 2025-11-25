SAD ponudile mirovni plan zaraćenim sudanskim stranama, nijedna strana ga nije prihvatila

Sjedinjene Države su zaraćenoj sudanskoj vojsci i paravojnim Snagama za brzu podršku (RSF) predstavile tekst mirovnog plana, ali nijedna strana ga nije prihvatila, izjavio je u utorak visoki američki posrednik Masad Bulos (Massad Boulos). Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je prošle je sedmice izjavio da će intervenirati kako bi zaustavio razorni sukob, koji je izbio u aprilu 2023. i proširio glad i etnička ubistva širom zemlje te prijetio podjelom, drugom u njezinoj istoriji.

Prethodni napori koje su predvodile Sjedinjene Države, Saudijska Arabija, Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati nisu urodili plodom. Gupa je podnijela prijedlog dvjema snagama početkom novembra. Bulos, savjetnik američkog predsjednika Donalda Trampa za afrička i arapska pitanja, rekao je da su obje zaraćene sudanske frakcije pozdravile američki plan, ali nijedna nije formalno prihvatila tekst. U nedjelju je međutim, zapovjednik vojske Abdel Fatah al-Burhan opisao najnoviji američki prijedlog kao najgori koji je vidio, rekavši da marginalizira vojsku i daje legitimnost RSF.