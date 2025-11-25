SAD ponudile mirovni plan zaraćenim sudanskim stranama, nijedna strana ga nije prihvatila

Sjedinjene Države su zaraćenoj sudanskoj vojsci i paravojnim Snagama za brzu podršku (RSF) predstavile tekst mirovnog plana, ali nijedna strana ga nije prihvatila, izjavio je u utorak visoki američki posrednik Masad Bulos (Massad Boulos).
Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je prošle je sedmice izjavio da će intervenirati kako bi zaustavio razorni sukob, koji je izbio u aprilu 2023. i proširio glad i etnička ubistva širom zemlje te prijetio podjelom, drugom u njezinoj istoriji.
Prethodni napori koje su predvodile Sjedinjene Države, Saudijska Arabija, Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati nisu urodili plodom. Gupa je podnijela prijedlog dvjema snagama početkom novembra.
Bulos, savjetnik američkog predsjednika Donalda Trampa za afrička i arapska pitanja, rekao je da su obje zaraćene sudanske frakcije pozdravile američki plan, ali nijedna nije formalno prihvatila tekst. U nedjelju je međutim, zapovjednik vojske Abdel Fatah al-Burhan opisao najnoviji američki prijedlog kao najgori koji je vidio, rekavši da marginalizira vojsku i daje legitimnost RSF.
Bulos je, govoreći na konferenciji za novinare u Abu Dabiju, rekao da se vojska vratila s "preduslovima", ali da SAD žele da se plan prihvati u izvornom obliku.
U međuvremenu, u ponedjeljak je zapovjednik RSF-a Mohamed Hamdan Dagalo izjavio da će njegove snage odmah sklopiti jednostrano primirje. U utorak nije bilo jasno hoće li se to primirje održati.
Bulos je izjavio da pozdravlja deklaraciju RSF-a i nada se da će biti potvrđena te je rekao da su Burhanove kritike temeljene na pogrešnim činjenicama, prenosi Reuters.