Ispovijest žrtava: "Stavili su mi nož na vrat, ako im ne kažem istinu, odsjeći će mi glavu"

Vlasnik jedne trgovine ispričao je za BBC kako su ruski plaćenici u Maliju pred njegovim očima hladnokrvno ubili dvojicu muškaraca, a zatim mu zaprijetili da će mu odsjeći prste i ubiti i njega.

Ovo je jedno od nekoliko sličnih svjedočenja koje je prikupio BBC, a koja ukazuju na metode kojima su se služili ruski borci tokom brutalnih operacija protiv islamističkih militanata.

Zaustavljanje pobune

Vojna hunta je 2021. godine preuzela vlast u Maliju, prisilivši francuske snage na povlačenje nakon optužbi da nisu uspjele zaustaviti pobunu. Nakon toga, hunta se okrenula Rusiji i angažovala plaćeničku grupu Wagner.

Prema izvještaju Evropskog vijeća za vanjske odnose, objavljenom prošlog mjeseca, pojedini Wagnerovi borci čak su na Telegram kanalu isticali svoja zvjerstva, dijeleći fotografije i videosnimke ubistava, silovanja, mučenja, pa čak i kanibalizma i skrnavljenja tijela navodnih pobunjenika i civila.

Trgovac koji je govorio za BBC sada se nalazi u izbjegličkom kampu u Mauritaniji, nakon što je uspio pobjeći iz Malija. BBC navodi da su imena svih učesnika, uključujući i njega, izmijenjena zbog njihove sigurnosti.

Prema njegovim riječima, sve je počelo u augustu 2024. godine u centralnom gradu Nampali, kada su se Wagnerovi borci zaustavili ispred njegove velike trgovine.

- Odveli su me do vozila, ugurali unutra i vezali mi ruke. Jedan vojnik Wagnera stavio mi je nož na prst i upitao: ‘Gdje je vlasnik trgovine?’ Odgovorio sam da je u glavnom gradu, ali je rekao: ‘Pogrešan odgovor’ - prisjeća se trgovac, kojeg BBC naziva Ahmed.

Nakon toga su ga, uz pomoć prevodioca, odveli u utvrđenu malijsku vojnu bazu i smjestili u hangar. Tamo su ga tri Wagnerova borca prisilili da se skine, zatim mu uranjali glavu u vodom napunjen rezervoar dok nije počeo gubiti svijest. Isto su ponovili više puta, svaki put zahtijevajući informacije o vlasniku trgovine, a Ahmed je svaki put ponovio da se nalazi u Bamaku.

Nakon mučenja ga zatvorili

Poslije mučenja, zatvorili su ga u mali toalet u kojem je zatekao i druge mještane koje je poznavao, među njima i Huseina, koji je bio toliko isprebijan da ga jedva prepoznaje. Kasnije su doveli i Umara, također mučenog.

Sutradan su im donijeli komad hljeba i malu šoljicu kafe. Nedugo zatim, Ahmed je ponovo odveden u hangar, gdje su mu ruski borci omotali zavoj oko lica i glave.

- Nisam mogao vidjeti, govoriti niti čuti. Stavili su mi nož na vrat i rekli prevodiocu da mi saopći da je ovo posljednja prilika — ako im ne kažem istinu, odsjeći će mi glavu - kazao je.

Ahmed tvrdi da je tom prilikom prisustvovao i odrubljivanju glava dvojici muškaraca u hangaru.