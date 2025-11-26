Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OPTUŽENI WAGNEROVCI

Ispovijest žrtava: "Stavili su mi nož na vrat, ako im ne kažem istinu, odsjeći će mi glavu"

Kada čujem ime Wagner, osjetim traumu, strah. Mrzim tu riječ jer mi je donijela tugu, kazala je

Grupa Wagner. Facebook

A. O.

26.11.2025

Vlasnik jedne trgovine ispričao je za BBC kako su ruski plaćenici u Maliju pred njegovim očima hladnokrvno ubili dvojicu muškaraca, a zatim mu zaprijetili da će mu odsjeći prste i ubiti i njega.

Ovo je jedno od nekoliko sličnih svjedočenja koje je prikupio BBC, a koja ukazuju na metode kojima su se služili ruski borci tokom brutalnih operacija protiv islamističkih militanata.

Zaustavljanje pobune

Vojna hunta je 2021. godine preuzela vlast u Maliju, prisilivši francuske snage na povlačenje nakon optužbi da nisu uspjele zaustaviti pobunu. Nakon toga, hunta se okrenula Rusiji i angažovala plaćeničku grupu Wagner.

Prema izvještaju Evropskog vijeća za vanjske odnose, objavljenom prošlog mjeseca, pojedini Wagnerovi borci čak su na Telegram kanalu isticali svoja zvjerstva, dijeleći fotografije i videosnimke ubistava, silovanja, mučenja, pa čak i kanibalizma i skrnavljenja tijela navodnih pobunjenika i civila.

Trgovac koji je govorio za BBC sada se nalazi u izbjegličkom kampu u Mauritaniji, nakon što je uspio pobjeći iz Malija. BBC navodi da su imena svih učesnika, uključujući i njega, izmijenjena zbog njihove sigurnosti.

Prema njegovim riječima, sve je počelo u augustu 2024. godine u centralnom gradu Nampali, kada su se Wagnerovi borci zaustavili ispred njegove velike trgovine. 

- Odveli su me do vozila, ugurali unutra i vezali mi ruke. Jedan vojnik Wagnera stavio mi je nož na prst i upitao: ‘Gdje je vlasnik trgovine?’ Odgovorio sam da je u glavnom gradu, ali je rekao: ‘Pogrešan odgovor’ - prisjeća se trgovac, kojeg BBC naziva Ahmed.

Nakon toga su ga, uz pomoć prevodioca, odveli u utvrđenu malijsku vojnu bazu i smjestili u hangar. Tamo su ga tri Wagnerova borca prisilili da se skine, zatim mu uranjali glavu u vodom napunjen rezervoar dok nije počeo gubiti svijest. Isto su ponovili više puta, svaki put zahtijevajući informacije o vlasniku trgovine, a Ahmed je svaki put ponovio da se nalazi u Bamaku.

Nakon mučenja ga zatvorili 

Poslije mučenja, zatvorili su ga u mali toalet u kojem je zatekao i druge mještane koje je poznavao, među njima i Huseina, koji je bio toliko isprebijan da ga jedva prepoznaje. Kasnije su doveli i Umara, također mučenog.

Sutradan su im donijeli komad hljeba i malu šoljicu kafe. Nedugo zatim, Ahmed je ponovo odveden u hangar, gdje su mu ruski borci omotali zavoj oko lica i glave. 

- Nisam mogao vidjeti, govoriti niti čuti. Stavili su mi nož na vrat i rekli prevodiocu da mi saopći da je ovo posljednja prilika — ako im ne kažem istinu, odsjeći će mi glavu - kazao je.

Ahmed tvrdi da je tom prilikom prisustvovao i odrubljivanju glava dvojici muškaraca u hangaru.

Njegov život je, kako kaže, pošteđen tek kada je komandant Wagnera nazvao oficira malijske vojske, koji je potvrdio da vlasnik trgovine nije povezan s militantima. Komandant ga je potom oslobodio, zajedno s još jednim trgovcem i Umarom.

- Proveo sam tamo 15 dana. Nakon toga sam odlučio da pobjegnem u Mauritaniju sa suprugom i djecom - rekao je Ahmed.

BBC navodi da su za komentar kontaktirali ministarstva odbrane Rusije i Malija, ali odgovor još nije stigao.

Wagner je u junu ove godine objavio da se povlači iz Malija, a analitičari smatraju da je većina njihovih boraca prešla u tzv. Afrički korpus.

Sukob je, prema podacima Agencije UN-a za izbjeglice, prisilio gotovo 50.000 ljudi da napuste svoje domove i potraže utočište u izbjegličkom kampu M’berra u Mauritaniji.

Među njima je i žena pod imenom Bintu, koja je BBC ispričala da je pobjegla sa svoje petero djece nakon što je tijelo njenog muža bačeno u rijeku. Mještani su joj rekli da je više puta upucan dok je jahao konja.

- Kada čujem ime Wagner, osjetim traumu, strah. Mrzim tu riječ jer mi je donijela tugu - kazala je.

Ahmed kaže da je i prije vlastitog stradanja vidio kako Wagner čini masovne zločine, uključujući opsadu cijelog grada Nampale i okolnih sela. Izjavio je i da se nada da će odgovorni jednog dana biti izvedeni pred lice pravde.

- To iskustvo me još uvijek proganja. Imam noćne more - rekao je, sjedeći u svojoj sasvim crnoj odjeći u kampu, nesiguran hoće li ikada više moći voditi miran život trgovca kao nekada.

# MALI
# RUSIJA
# WAGNER
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.