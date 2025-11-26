Državni zaposlenici dobili upozorenje zbog pucnjave: Zaključajte se u svoje kancelarije

Među tim zgradama je i sjedište Ministarstva finansija SAD-a, čiji su uposlenici odmah nakon incidenta dobili jasne instrukcije.

U Vašingtonu, u blizini Bijele kuće, danas je došlo do pucnjave, a u neposrednoj blizini nalazi se nekoliko zgrada u kojima rade državni službenici SAD-a.

- Svo osoblje u glavnoj zgradi Trezora i Freedman's Bank mora se odmah zaključati. Svi zaposleni trebaju se sakriti u zaključane kancelarije ili iza velikog namještaja. Ostanite tihi i utišajte sve telefone. Osoblju i gostima se ne preporučuje da izlaze iz zgrade, osim ako se ne nalaze neposredno pored izlaza, kako bi se izbjeglo izlaganje prijetnji - navodi se u službenom upozorenju.

Također, od zaposlenika se traži da isključe sva svjetla, spuste roletne ili zatvore zavjese, ugase službene telefone, zaključaju sva vrata i prozore, te ostanu nisko i dalje od prozora i vrata.

Podsjećamo, u pucnjavi su pogođena dva vojnika Nacionalne garde. Njihovo stanje još uvijek nije poznato, a napadač nije uhapšen niti identifikovan.