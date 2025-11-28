Europol zaplijenio 8,2 miliona paketa krivotvorenih i opasnih igračaka

Europol je realizovao akciju koja je usmjerena na suzbijanje proizvodnje i uvoza krivotvorenih igračaka u zemlje Evropske unije.

Zločin u oblasti intelektualnog vlasništva

Zločini u oblasti intelektualnog vlasništva, a posebno krivotvorenje igračaka, generišu ogromne finansijske gubitke za legitimne kompanije, potkopavaju kredibilitet brenda i ugrožavaju ekonomski razvoj i okoliš.

Najviše zabrinjava to što krivotvorene igračke izlažu djecu i druge potrošače ozbiljnim zdravstvenim i sigurnosnim rizicima.

Akcija je nazvana kodnim imenom "Ludus", a u sklopu nje je zaplijenjeno 8,2 miliona paketa igračaka, procijenjene vrijednosti 8,7 miliona eura.