Europol zaplijenio 8,2 miliona paketa krivotvorenih i opasnih igračaka

Europol je realizovao akciju koja je usmjerena na suzbijanje proizvodnje i uvoza krivotvorenih igračaka u zemlje Evropske unije.
Zločin u oblasti intelektualnog vlasništva
Zločini u oblasti intelektualnog vlasništva, a posebno krivotvorenje igračaka, generišu ogromne finansijske gubitke za legitimne kompanije, potkopavaju kredibilitet brenda i ugrožavaju ekonomski razvoj i okoliš.
Najviše zabrinjava to što krivotvorene igračke izlažu djecu i druge potrošače ozbiljnim zdravstvenim i sigurnosnim rizicima.
Akcija je nazvana kodnim imenom "Ludus", a u sklopu nje je zaplijenjeno 8,2 miliona paketa igračaka, procijenjene vrijednosti 8,7 miliona eura.
Pravosudnim organima je prijavljeno 86 osoba, a administrativnim ili zdravstvenim organima 194.
Zaplijenjene igračke
Zaplijenjene krivotvorene igračke uglavnom su uvezene redovnim brodskim rutama. Istražitelji su utvrdili da su se glavna kršenja odnosila na prava intelektualnog vlasništva, prisustvo opasnih supstanci i odsustvo CE oznake ili EU certifikata o usklađenosti.
Mnoge od zaplijenjenih igračaka ukazivale su na različite opasnosti i rizike.
Potpuno zaobilazeći stroga pravila EU o proizvodima namijenjenim djeci, ove lažne igračke mogu uzrokovati gušenje, utapanje, posjekotine ili opekotine te izložiti djecu hemijskim supstancama.
Unutar Evropske unije, strogi regulatorni standardi regulišu dizajn, proizvodnju i prodaju igračaka i igara.
Kriminalni akteri uključeni u krivotvorene igračke izbjegavaju takve kriterije, koji su osmišljeni da zaštite zdravlje i sigurnost potrošača, posebno djece. Loš kvalitet izrade i upotreba nekvalitetnih toksičnih materijala mogu uzrokovati teške, pa čak i po život opasne povrede djece koja se igraju s takvim igračkama.
Opasnosti dolaze od elektronskih igračaka čiji nivoi zvuka mogu premašiti zakonska ograničenja u decibelima, uzrokujući nepovratan gubitak sluha. Mnoge igračke se također oslanjaju na električne komponente i druge zapaljive materijale, poput baterija, koje možda nisu u skladu s relevantnim propisima.
Prema izvještaju objavljenom danas, sektor igračaka ima najveći prosječni gubitak prodaje zbog krivotvorene robe u EU. Sa procijenjenih 8,7% ukupne prodaje, to predstavlja oko milijardu eura izgubljene prodaje i 3.600 manje zaposlenih u industriji.
Osim toga, utaja poreza povezana s ovom oblašću kriminala značajno utječe na ekonomiju EU.
Operacija "Ludus" je ponavljajuća operacija koja se bori protiv trgovine krivotvorenim igračkama. U njoj učestvuju organi za provođenje zakona i carinske vlasti iz većine zemalja EU i oslanja se na blisku saradnju s privatnim sektorom.