Američka ambasadorica u Grčkoj izazvala burne reakcije: Kritikuju je zbog odijevanja

Novoizabrana ambasadorica SAD u Grčkoj Kimberli Gilfojl (Kimberly Guilfoyle), privukla je lavinu pogleda i komentara na jednoj večernjoj zabavi, gdje je njena odjevna kombinacija bila "zvijezda večeri". Odjevna kombinacija Kimberli Gilfojl je inače bivša vjerenica Donalda Tramp (Donalda Trump Jr.). Na svečanoj zabavi pojavila se povodom američkog Dana zahvalnosti.



Održala je govor, pri čemu je privukla veliku pažnju ne zbog govora već zbog odjevne kombinacije koju je nosila. Za ovu priliku odlučila je ponijeti providnu crnu haljinu od čipke koja ističe njenu vitku figuru, a krase je i šljokice. Stajling je upotpunila visokim potpeticama, jednostavnom šminkom i talasastom frizurom. Različiti komentari Njena odjevna kombinacija izazvala je polemiku na društvenim mrežama, jer su komentari korisnika podijeljeni. Neki korisnici su istakli kako je ovaj način odijevanja potpuno neprimjeren funkciji koju obavlja, dok su drugi pisali pozitivne komentare.