Italijanski parlamentarci oduševili svijet: Prozvali vladu odjeveni u boje Palestine

Naime, zastupnici M5S-a sjedili su raspoređeni tako da su tijelima formirali zastavu Palestine tokom sjednice u Zastupničkom domu, donjem domu talijanskog parlamenta. Uz to su istaknuli da je ova zastava postala univerzalni simbol svih onih koji se bore za humanost.

Članovi parlamenta iz opozicione stranke Pokret pet zvijezda (M5S) u Italiji prisustvovali su sjednici parlamenta obučeni u bojama palestinske zastave te uputili snažnu poruku.

Zastupnik M5S-a Rikardo Rikjardi (Riccardo Ricciardi) izjavio je kako zastavu Palestine nisu ponijeli u rukama jer su znali da bi im bila oduzeta.

- Dok gotovo cijeli svijet priznaje državu Palestinu, zašto to Italija još uvijek ne čini? Ovo više nije samo zastava Palestine, ovo je zastava onih koji se bore za čovječanstvo. A vi ste krivi. Šutjeli ste iako ste znali. Okretali ste glavu dok je jedan narod masakriran. Stiskali ste krvave ruke (izraelskog premijera Benjamina) Netanjahua (Netanyahua) - rekao je Rikjardi tokom sjednice.

Dodatno je naglasio kako ekonomska i politička podrška Izraelu također predstavlja zločin.

- Ostat ćete upamćeni kao ljudi lišeni ljudskih osjećanja. Sama činjenica da se danas vodi rasprava o tome da li se ono što se dešava (u Gazi) može smatrati genocidom, pokazuje razmjere zločina. Mi smo sada već izvan same definicije genocida. Još uvijek ne postoji riječ u rječniku koja može opisati ono što se sada događa - dodao je.

Suprotstavljanje genocidu

Lider Pokreta pet zvijezda, Đusepe Konte (Giuseppe Conte), u objavi na svom nalogu na društvenim mrežama, uz fotografiju poslanika, također je poručio da Italija mora stati na pravu stranu.

- Naši lideri kažu da ne trebamo priznati državu Palestinu, da ne trebamo uvoditi sankcije Izraelu i da ne trebamo raskidati vojne sporazume s kriminalnom vladom. Mi ćemo i dalje ponavljati da se moramo suprotstaviti ovom genocidu koji je odnio više od 60.000 života, među kojima je 18.000 djece, i koji ima za cilj istrebljenje jednog naroda kroz izgladnjivanje. Danas smo, kao Pokret pet zvijezda, u parlamentu željeli braniti pravo Palestine i njenog naroda na postojanje. Uzeli bi nam zastavu iz ruku, ali smo je zadržali, nosimo je ponosno - poručio je Konte.

Sam pokret pet zvijezda također je podijelio objavu na društvenim mrežama uz ovu istu važnu poruku.

Ovaj čin poslanika M5S-a u Zastupničkom domu privukao je pažnju talijanske javnosti. Mnogi građani, ali i ostatak svijeta, dijelili su fotografije poslanika odjevenih u boje palestinske zastave putem društvenih mreža.