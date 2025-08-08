Italijanski parlamentarci oduševili svijet: Prozvali vladu odjeveni u boje Palestine

Članovi parlamenta iz opozicione stranke Pokret pet zvijezda (M5S) u Italiji prisustvovali su sjednici parlamenta obučeni u bojama palestinske zastave te uputili snažnu poruku.
Naime, zastupnici M5S-a sjedili su raspoređeni tako da su tijelima formirali zastavu Palestine tokom sjednice u Zastupničkom domu, donjem domu talijanskog parlamenta. Uz to su istaknuli da je ova zastava postala univerzalni simbol svih onih koji se bore za humanost.
Zastupnik M5S-a Rikardo Rikjardi (Riccardo Ricciardi) izjavio je kako zastavu Palestine nisu ponijeli u rukama jer su znali da bi im bila oduzeta.
- Dok gotovo cijeli svijet priznaje državu Palestinu, zašto to Italija još uvijek ne čini? Ovo više nije samo zastava Palestine, ovo je zastava onih koji se bore za čovječanstvo. A vi ste krivi. Šutjeli ste iako ste znali. Okretali ste glavu dok je jedan narod masakriran. Stiskali ste krvave ruke (izraelskog premijera Benjamina) Netanjahua (Netanyahua) - rekao je Rikjardi tokom sjednice.
Dodatno je naglasio kako ekonomska i politička podrška Izraelu također predstavlja zločin.
- Ostat ćete upamćeni kao ljudi lišeni ljudskih osjećanja. Sama činjenica da se danas vodi rasprava o tome da li se ono što se dešava (u Gazi) može smatrati genocidom, pokazuje razmjere zločina. Mi smo sada već izvan same definicije genocida. Još uvijek ne postoji riječ u rječniku koja može opisati ono što se sada događa - dodao je.
Suprotstavljanje genocidu
Lider Pokreta pet zvijezda, Đusepe Konte (Giuseppe Conte), u objavi na svom nalogu na društvenim mrežama, uz fotografiju poslanika, također je poručio da Italija mora stati na pravu stranu.
- Naši lideri kažu da ne trebamo priznati državu Palestinu, da ne trebamo uvoditi sankcije Izraelu i da ne trebamo raskidati vojne sporazume s kriminalnom vladom. Mi ćemo i dalje ponavljati da se moramo suprotstaviti ovom genocidu koji je odnio više od 60.000 života, među kojima je 18.000 djece, i koji ima za cilj istrebljenje jednog naroda kroz izgladnjivanje. Danas smo, kao Pokret pet zvijezda, u parlamentu željeli braniti pravo Palestine i njenog naroda na postojanje. Uzeli bi nam zastavu iz ruku, ali smo je zadržali, nosimo je ponosno - poručio je Konte.
Sam pokret pet zvijezda također je podijelio objavu na društvenim mrežama uz ovu istu važnu poruku.
Ovaj čin poslanika M5S-a u Zastupničkom domu privukao je pažnju talijanske javnosti. Mnogi građani, ali i ostatak svijeta, dijelili su fotografije poslanika odjevenih u boje palestinske zastave putem društvenih mreža.