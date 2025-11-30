Opozicionar u Gruziji pokušao zapaliti zgradu suda

Gruzijske vlasti uhapsile su Aleksandrea Elisašvilija (Aleksandre Elisashvili), jednog od lidera opozicije, zbog sumnje da je pokušao zapaliti zgradu suda u Tbilisiju.

Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, Elisašvili je razbio prozor čekićem, ušao u zgradu, prolio benzin i pokušao izazvati požar, prenosi Reuters.

U saopštenju objavljenom na Facebooku navedeno je da je Elisašvili, bivši opozicioni poslanik, imao vatreno oružje te da je povrijedio sudskog izvršitelja tokom hapšenja. Ministarstvo je objavilo i video-snimak na kojem se vidi pištolj na podu i razbijeni prozor.

Elisašvili je osnivač partije Građani, koja djeluje u okviru koalicije Lelo – Snažna Gruzija, jedne od tri ključne opozicione grupacije u zemlji.

Vladajuća partija Gruzijski san najavila je da će pred Ustavnim sudom pokrenuti postupak za zabranu rada ove koalicije.

Portparol partije Lelo saopštio je da stranka nema kontakt s Elisašvilijem i da ne želi dodatno komentarisati slučaj.