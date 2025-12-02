Sastanak NATO ministara u Briselu: Ruske prijetnje i hitna pomoć Ukrajini u fokusu

Ministri vanjskih poslova članica NATO-a sastat će se sutra u glavnom štabu Sjevernoatlantskog saveza u Briselu, gdje će neke od ključnih tema biti nastavak podrške Ukrajini u odbrani od ruske agresije te prijetnje i sigurnosni izazovi uzrokovani, kako je naveo zvaničnik NATO-a, neodgovornim ponašanjem Rusije.

Na sastanku će također biti razmotren napredak ostvaren u jačanju kolektivne odbrane od Samita u Hagu održanog u junu, kao i početne pripreme za naredni Samit šefova država i vlada saveznica, koji će biti održan u Ankari 7. i 8. jula 2026. godine.

Dio dnevnog reda ministarskog sastanka, navodi predstavnik NATO-a, bit će posvećen prijetnjama i izazovima po bezbjednost Sjevernoatlantskog saveza, uključujući sve neodgovornije ponašanje Rusije duž istočne granice te napore koji su već preduzeti da se pojačaju budnost i odbrambeni položaj u Baltičkom moru i duž istočnog krila NATO-a.

Dodao je da operacija Eastern Sentry, pokrenuta u septembru nakon brojnih ruskih dronova koji su narušili vazdušni prostor iznad Poljske, jača i unapređuje fleksibilnost savezničkog odbrambenog položaja.

Ministri vanjskih poslova članica NATO-a također će razgovarati o nastavku podrške Ukrajini. U tom kontekstu, bit će održan i sastanak Vijeća NATO-Ukrajina, na kojem će učestvovati ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrii Sybiha i visoka predstavnica Evropske unije (EU) za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

- Bezbjednost Ukrajine usko je povezana s bezbjednošću Alijanse - istakao je zvaničnik NATO-a.

Naglasio je da je, dok se nastavljaju napori za okončanje rata protiv Ukrajine te dok se ne obezbijedi pravedan i trajan mir, od presudne važnosti da Ukrajina hitno dobije neophodnu vojnu pomoć za odbranu i sprečavanje buduće agresije.

Kako je istakao, NATO ima ključnu ulogu u koordinaciji te podrške kroz komandu u Wiesbadenu (NATO-ova sigurnosna pomoć i obuka za Ukrajinu) te kroz Prioritetnu listu potreba Ukrajine, koja omogućava isporuku ključne opreme iz američkih zaliha uz finansijsku podršku savezničkih država.