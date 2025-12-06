Tusk o Maskovoj objavi: Amerikanci, imamo zajedničkog neprijatelja, ako se nešto nije promijenilo

Premijer Poljske Donald Tusk reagirao je na izjave Ilona Maska nakon što mu je Evropska komisija izrekla drakonsku kaznu od 120 miliona eura zbog kršenja pravila transparentnosti na platofrmi X.

Tusk je poručio da je partnerstvo Evrope i SAD temelj sigurnosti Zapada.

- Evropa je vaš najbliži saveznik. Imamo zajedničke neprijatelje. Barem je tako bilo posljednjih 80 godina. Jedina razumna politika je održavanje čvrstog transatantskog odnosa. Moramo se toga držati, to je jedina razumna strategija naše zajedničke sigurnosti. Ako se, naravno, nešto nije promijenilo - poručio je Tusk.