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POLJSKI PREMIJER

Tusk o Maskovoj objavi: Amerikanci, imamo zajedničkog neprijatelja, ako se nešto nije promijenilo

Moramo se toga držati, to je jedina razumna strategija naše zajedničke sigurnosti

Donald Tusk. AP Photo/Ebrahim Noroozi

S. S.

6.12.2025

Premijer Poljske Donald Tusk reagirao je na izjave Ilona Maska nakon što mu je Evropska komisija izrekla drakonsku kaznu od 120 miliona eura zbog kršenja pravila transparentnosti na platofrmi X.

Tusk je poručio da je partnerstvo Evrope i SAD temelj sigurnosti Zapada.

- Evropa je vaš najbliži saveznik. Imamo zajedničke neprijatelje. Barem je tako bilo posljednjih 80 godina. Jedina razumna politika je održavanje čvrstog transatantskog odnosa. Moramo se toga držati, to je jedina razumna strategija naše zajedničke sigurnosti. Ako se, naravno, nešto nije promijenilo - poručio je Tusk.

Podsjećamo, Bijela kuća je prije dva dana upozirila eroziju demokratije i slobode govora u Evropi te pozvali na promjenu ovog trenda.

Na stranu Maska su stali i Džej Di Vens i Marko Rubio, najbliži saradnici predsjednika SAD Donalda Trampa.

Mask je poručio da je potrebno ukinuti Evropsku uniju i vratiti suverenitet državama, a na to mu je stigla i pohvala ruskog zvaničnika Dmitrija Medvedeva.

# DONALD TUSK
# POLJSKA
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