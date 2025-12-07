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U SUDANU

Dronom pogođen dječji vrtić: Najmanje 50 poginulih, među njima 33 djece

Djeca nikada ne bi smjela plaćati cijenu sukoba, dodao je Šeldon Džet

Najmanje 50 poginulih, među njima 33 djece. RSF

A. O.

7.12.2025

U sudanskoj regiji Južni Kordofan, u gradu Kalogi, u napadu dronom pogođen je dječji vrtić, pri čemu je ubijeno najmanje 50 ljudi, uključujući 33 djece.

Za napad, koji se navodno dogodio u četvrtak, medicinska organizacija Mreža sudanskih ljekara i sudanska vojska optužuju paravojne Snage za brzu podršku RSF, s kojima se bore u građanskom ratu, piše BBC. Iz RSF-a nisu odmah komentarisali optužbe.

Izvještaj o napadu zasad nije bilo moguće nezavisno provjeriti, prenosi Dnevnik.hr.

Ministarstvo inostranih poslova, koje podržava vojsku, tvrdi da je vrtić dvaput pogođen projektilima te da su napadnuti civili i medicinari koji su pohitali u pomoć.

S druge strane, RSF je optužio vojsku da je u petak dronom napala tržnicu u regiji Darfur, gađajući skladište goriva na graničnom prelazu Adre s Čadom. Tvrde da se prelaz koristio za „dostavu pomoći i komercijalnih potrepština“.

Prema Sudanskom ratnom monitoru, grupi istraživača koji prate sukob, taj napad prouzrokovao je civilne žrtve i značajnu štetu na tržnici. Vojska nije odmah komentarisala izvještaje iz Darfura.

Reagirajući na izvještaje o napadu u Kalogiju, portparol (UNICEF-a), UN-ove agencije za djecu, izjavio je: „Ubijanje djece u njihovoj školi stravično je kršenje dječjih prava“.

- Djeca nikada ne bi smjela plaćati cijenu sukoba - dodao je Šeldon Džet (Sheldon Yett) i pozvao „sve strane da odmah zaustave ove napade i omoguće siguran, neometan pristup humanitarnoj pomoći onima kojima je očajnički potrebna“.

Sudan je razoren ratom od aprila 2023. godine, kada je izbila borba za vlast između dojučerašnjih saveznika – vojske i RSF-a. Regija Kordofan, smještena između glavnog grada Kartuma i Darfura, postala je prva linija u građanskom ratu.

# DJECA
# DRON
# SUDAN
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