Tramp nastavlja s napadima na novinarke: "Užasno ste naporni"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) nastavlja s verbalnim napadima na novinarke, a najnoviji su se desili jučer tokom okruglog stola u Bijeloj kući kada je optužio dvije novinarke da loše rade svoj posao, piše HuffPost.
Na pitanje Rejčel Skot (Rachel Scott) s ABC-a je li predan objavi cjelovite snimke napada od 2. septembra na navodne brodove s drogom na Karibima, Tramp je oštro odgovorio. "Vi ste najnapornija novinarka na cijelom ovom mjestu", rekao je Tramp.
- Dopustite mi da vam kažem, vi ste izrazito naporna, užasna - zapravo užasna novinarka, i s vama je uvijek ista stvar - kazao je.
Podsjetimo, Tramp i ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) suočavaju se s kritikama zbog spomenutog napada, za koji dio kritičara tvrdi da bi se mogao klasificirati kao ratni zločin.
Novinarka ga je podsjetila da je ranije rekao kako „nema nikakav problem“ s objavom snimke, no Tramp je to negirao.
- To ste vi rekli. Ja to nisam rekao. Ovo je tipičan ABC-jev fake news - odgovorio je predsjednik.
Kad je novinarka ponovno pokušala dobiti jasan odgovor, Tramp je poručio kako odluku prepušta ministru odbrane Hegsetu.
- Šta god Hegset odluči, meni je u redu - rekao je.
Tramp se obrušio i na drugu novinarku koja ga je pitala o 20 republikanaca koji su najavili da se neće kandidirati za reizbor, pri čemu su neki od njih izrazili i nezadovoljstvo stanjem u stranci.
- Koliko se demokrata povlači? Kako to da znate samo republikance, a ne i demokrate - upitao ju je Tramp.
Kada mu je novinarka odgovorila da se pripremila za pitanja o republikancima, predsjednik je prekinuo.
- Ne, niste pripremljeni, jer biste trebali znati demokrate. Potpuno ste nepripremljeni - rekao joj je.
Ovi ispadi uslijedili su nedugo nakon što je na društvenoj mreži TruthSocial napao Kaitlan Collins sa CNN-a, nazvavši je "Glupom i Zločestom" jer ga je pitala o rastućim troškovima njegove plesne dvorane.
Prošlog mjeseca Tramp je novinarke nazivao "ružnima" i "svinjama". Prvu je uvredu uputio novinarki New York Timesa Katie Rogers, koja je s kolegom radila na priči o njegovu zdravlju, starenju i sve rjeđim javnim nastupima.
- Katie Rogers, kojoj je dodijeljeno da piše samo loše stvari o meni, je trećerazredna novinarka koja je ružna, i iznutra i izvana - napisao je Tramp u objavi, pritom ne spomenuvši njenog kolegu Dilana Freedmana, koji je također potpisao članak.
Incident se dogodio nakon što je ušutkao novinarku Bloomberga Catherine Lucey u predsjedničkom avionu Air Force One, nakon što ga je pitala o dosjeima Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein).
- Tiho, svinjo - rekao joj je Tramp, mašući prstom.
Na pitanje o predsjednikovim komentarima, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Livit (Leavitt) sugerirala je da bi novinari trebali biti zahvalni što je Tramp "iskren i otvoren i pošten u lice, umjesto da se skriva iza vaših leđa."