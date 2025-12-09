Tramp nastavlja s napadima na novinarke: "Užasno ste naporni"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) nastavlja s verbalnim napadima na novinarke, a najnoviji su se desili jučer tokom okruglog stola u Bijeloj kući kada je optužio dvije novinarke da loše rade svoj posao, piše HuffPost. Na pitanje Rejčel Skot (Rachel Scott) s ABC-a je li predan objavi cjelovite snimke napada od 2. septembra na navodne brodove s drogom na Karibima, Tramp je oštro odgovorio. "Vi ste najnapornija novinarka na cijelom ovom mjestu", rekao je Tramp. - Dopustite mi da vam kažem, vi ste izrazito naporna, užasna - zapravo užasna novinarka, i s vama je uvijek ista stvar - kazao je.

Podsjetimo, Tramp i ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) suočavaju se s kritikama zbog spomenutog napada, za koji dio kritičara tvrdi da bi se mogao klasificirati kao ratni zločin. Novinarka ga je podsjetila da je ranije rekao kako „nema nikakav problem“ s objavom snimke, no Tramp je to negirao. - To ste vi rekli. Ja to nisam rekao. Ovo je tipičan ABC-jev fake news - odgovorio je predsjednik. Kad je novinarka ponovno pokušala dobiti jasan odgovor, Tramp je poručio kako odluku prepušta ministru odbrane Hegsetu. - Šta god Hegset odluči, meni je u redu - rekao je.

Tramp se obrušio i na drugu novinarku koja ga je pitala o 20 republikanaca koji su najavili da se neće kandidirati za reizbor, pri čemu su neki od njih izrazili i nezadovoljstvo stanjem u stranci. - Koliko se demokrata povlači? Kako to da znate samo republikance, a ne i demokrate - upitao ju je Tramp. Kada mu je novinarka odgovorila da se pripremila za pitanja o republikancima, predsjednik je prekinuo. - Ne, niste pripremljeni, jer biste trebali znati demokrate. Potpuno ste nepripremljeni - rekao joj je. Ovi ispadi uslijedili su nedugo nakon što je na društvenoj mreži TruthSocial napao Kaitlan Collins sa CNN-a, nazvavši je "Glupom i Zločestom" jer ga je pitala o rastućim troškovima njegove plesne dvorane.