Snažan zemljotres pogodio sjeverni Japan, najmanje 30 povrijeđenih

U snažanom zemljotresu koji je pogodio sjeverni Japan povrijeđeno je najmanje 30 ljudi, oštetivši ceste i ostavljajući hiljade ljudi bez struje na niskim temperaturama.

Pukotine na cesti

Japanska meteorološka agencija javila je da potres magnitude 7,5 stepeni po Richterovoj skali u 23:15 u ponedjeljak po lokalnom vremenu- smanjen s početnih 7,6 - povećava vjerovatnoću sličnih ili većih podrhtavanja tla u nadolazećim danima.

Premijerka Sanae Takaichi saopćila je da je 30 ljudi povrijeđeno u potresu kod obale regije Aamori, koji je izazvao valove tsunamija visoke do 70 centimetara.

Među ozlijeđenima je i jedna osoba teško povrijeđena na glavnom sjevernom otoku Hokkaido, saopćila je Agencija za upravljanje požarima i katastrofama.

Snimke su prikazale nekoliko pukotina na cestama i najmanje jedan automobil u rupi, s razbijenim staklom s prozora rasutim po cestama i pločnicima.

U početku je bilo izvještaja o nekoliko požara. Portparol vlade Minoru Kihara kazao je u utorak da je potvrđen jedan požar u kući.

U Hokkaidu, novinar AFP-a javio je da se tlo snažno treslo oko 30 sekundi dok su alarmi na mobitelima zvonili kako bi upozorili stanovnike.

Oko 28.000 ljudi dobilo je savjet nakon potresa da se evakuira iz svojih domova, objavile su hitne službe, a mediji izvještavaju da su neka improvizirana skloništa bila puna.

S temperaturama oko točke smrzavanja, oko 2.700 domova u Aomoriju bilo je bez struje, izvijestio je Kyodo News u satima nakon potresa.

Domovi bez struje

Do utorka ujutro struja je, ipak, vraćena u većinu područja, a manje od 40 domova još je bez struje, prema navodima dobavljača komunalnih usluga.

JMA je isprva upozoravala na tsunamije do tri metra, koji su mogli uzrokovati veliku štetu, a hiljade stanovnika pozvano je da se odu na sigurna mjesta.

Na kraju su najveći zabilježeni valovi dosezali visinu do 70 centimetara, a nakon nekoliko sati upozorenja su ukinuta.

Saobraćaj brzih vozova Shinkansen obustavljen je u nekim područjima dok su inženjeri provjeravali ima li oštećenja na šinama.

Nisu otkrivene abnormalnosti u nuklearnoj elektrani Higashidori u Aomoriju ili postrojenju Onagawa u obližnjem Miyagiju, saopćio je operater Tohoku Electric Power.

Takaichi je u utorak ujutro pozvala stanovnike na oprez.

- Molimo vas da otprilike sedmicu dana slušate informacije od JMA ili lokalnih vlasti i provjerite je li namještaj popravljen, i budite spremni na evakuaciju kada osjetite tresenje - kazala je.