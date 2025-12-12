Ukrajinu potresaju nove afere: Razotkrivena višemilionska pronevjera

Ukrajinski organi za borbu protiv korupcije saopćili su u četvrtak da su razotkrili višemilionsku pronevjeru povezanu s vojnim ugovorom sklopljenim u prvim danima rata koji je Rusija započela 24. februara 2022. godine.

Kako je prenio Radio Slobodna Evropa, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine, zajedno sa Specijaliziranim antikorupcijskim tužilaštvom i Sigurnosnom službom Ukrajine, podigao je zvanične optužnice protiv tri osobe – dvojice bivših rukovodilaca državne firme i direktora jedne privatne kompanije.

Prema navodima istražitelja, ukrajinsko ministarstvo odbrane je u aprilu 2022. potpisalo ugovor s tom državnom kompanijom o hitnoj nabavci komponenti dinamičkog oklopa za tenkove.

Menadžeri državne firme su se tajno dogovorili s direktorom privatne kompanije i kupili te komponente po cijeni gotovo tri puta višoj od realne tržišne vrijednosti. Time je pronevjereno 102 miliona hrivnji, što je oko dva miliona eura.

NABU u svom saopćenju ne navodi imena osumnjičenih ni kompanija, ali je uključio reference na ranije predmete povezane s jednim od optuženih, iz kojih proizlazi da su osumnjičeni povezani s rukovodstvom hemijskog postrojenja u gradu Pavlohrad, u Dnjepropetrovskoj oblasti na istoku Ukrajine.