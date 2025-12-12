Japan se bori s najsmrtonosnijim valom napada medvjeda ikad

Japan se suočava s najsmrtonosnijim valom napada medvjeda u historiji, a na prvoj liniji odbrane stoje ljudi poput Harua Ikegamija. Svakog jutra, 76-godišnji lovac odijeva svoju jarkonarančastu jaknu, uskače u kombi s natpisom "u medvjeđoj patroli" i kreće u obilazak svog malog grada na Hokkaidu. U karijeri dugoj 40 godina odstrijelio je desetke medvjeda i smatra se ključnim za opstanak zajednice, piše CNN.

Ove godine u Japanu je u napadima medvjeda ubijeno najmanje 13 ljudi, a više od 200 ih je povrijeđeno. Društvenim mrežama šire se snimke medvjeda kako kopaju po policama supermarketa, lutaju školskim dvorištima i beru voće iz dvorišta u predgrađima. Neke su škole privremeno zatvorene, a stanovnici na sjeveru zemlje izbjegavaju izlaziti nakon mraka.

Kriza je izazvala nacionalnu uzbunu. Japanski ministar odbrane rasporedio je vojsku u najpogođenije regije, dok su ambasade SAD i Velike Britanije izdala upozorenja za putnike u ruralnim područjima. Za lovce, situacija je istovremeno zastrašujuća i predvidljiva.

- Sada je jednostavno previše medvjeda, ovo je vanredna situacija - rekao je Ikegami.

Uzrok napada

Nekoliko je faktora koji dovode do sve češćih susreta. Jedan je dramatičan porast populacije smeđeg medvjeda na Hokkaidu, rođaka grizlija koji može narasti do dva metra. Njihov broj se u posljednjih 30 godina više nego udvostručio i sada broji gotovo 12.000 jedinki. Druga vrsta, azijski crni medvjed, manja je, ali također odgovorna za smrtonosne napade.

Stručnjaci kažu da su klimatske promjene još jedan faktor. Loš urod orašastih plodova i voća tjera medvjede da hranu traže bliže ljudskim naseljima.

- Vjerujem da se medvjedi približavaju ljudskim naseljima jer moraju pronaći hranu - rekao je konzervator medvjeda Hiroo Tamatani.

Problem pogoršavaju i demografske promjene. Ruralna područja se prazne, a napuštena poljoprivredna zemljišta, koja su nekad služila kao tampon-zona između šume i naselja, sada postaju novi teritorij za medvjede.

Linija odbrane

Dok se medvjedi približavaju, linija obrane je sve tanja. Japan se suočava s drastičnim padom broja licenciranih lovaca, koji su ujedno sve stariji. Malo je mladih spremno preuzeti opasan i slabo plaćen posao.

- Da je vlada ovo shvatila ozbiljno ranije, ne bi došlo do ovoga. Besmisleno je da reagiraju sada, tek nakon što su se stvari eskalirale - izjavio je 37-godišnji lovac Atsushi Kanno.

Koliko ti susreti mogu biti opasni, iz prve ruke zna 84-godišnji lovac Katsuo Harada.

Prije više od 20 godina preživio je napad medvjeda koji ga je gotovo koštao života.

- Ispalio sam dva hica, ali medvjed se nije zaustavio. Popeo se na mene, izvukao mi pušku iz ruku i ugrizao me za glavu. Oko i uho su mi visili - ispričao je.

Život si je spasio gurnuvši šaku medvjedu u grlo. Danas čuva lobanju te životinje kao podsjetnik na to kako se uloge lovca i plijena mogu brzo zamijeniti.