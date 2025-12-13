Bjelorusija oslobodila opozicionu aktivistkinju Mariju Kolesnikovu: Evo ko je ona

Bjelorusija je oslobodila 123 zatvorenika, uključujući istaknutu opozicionu aktivistkinju Mariju Kolesnikovu, nakon što su Sjedinjene Američke Države (SAD) pristale da ukinu sankcije ovoj istočnoevropskoj zemlji, prenosi BBC. Dobitnik Nobelove nagrade za mir, Ales Bjaljacki, takođe je među oslobođenima, nakon razgovora u Minsku sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trampa za Bjelorusiju, Džonom Kolom. SAD su pristale ukinuti sankcije na potašu, ključni sastojak u proizvodnji đubriva i važan izvozni proizvod Bjelorusije, čiji je predsjednik Aleksandar Lukašenko blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina. - Kako se odnosi između dvije zemlje normalizuju, sve više i više sankcija biće ukinuto - rekao je Kol, prenosi BBC.

Kolesnikova je bila u zatvoru od 2020. godine, a veliki dio tog vremena provela je u samici. Njena sestra, Tacijana Homič, koja je neumorno vodila kampanju za njeno oslobađanje, ubrzo je uspjela razgovarati s njom putem video-poziva i potvrdila vijest za BBC. Kolesnikova je predata Ukrajini zajedno sa još 113 zatvorenika, saopštio je kijevski Koordinacioni štab za postupanje sa ratnim zarobljenicima, navodi BBC. U saopštenju objavljenom na Telegramu, Ukrajina je navela da će, nakon što dobiju neophodnu medicinsku pomoć, zatvorenici biti prevezeni u Poljsku i Litvaniju. Portparol bjeloruske opozicione liderke u egzilu, Svetlane Tihanovske, rekao je za Agenciju France Press da je odluka da budu poslati u Ukrajinu bila neočekivana i da ju je donio Lukašenko. Tacijana Homič je rekla da je prva stvar koju je Kolesnikova izgovorila bila: "Hvala američkoj administraciji, predsjedniku Trampu i bjeloruskoj vladi takođe što su predvodili, razgovarali i vodili ove pregovore." Veliko dostignuće za Lukašenka Dogovor je veliko dostignuće za Lukašenka, a autoritarni lider će takođe pozdraviti činjenicu da su Amerikanci okončali njegovu međunarodnu izolaciju, navodi BBC. Pored EU, ni SAD nisu priznale Lukašenka za predsjednika nakon, kako piše BBC, nepoštenih izbora prije pet godina, koji su doveli do masovnih uličnih protesta koje je policija brutalno ugušila. Tada su uhapšene stotine ljudi – među njima i Kolesnikova – a snažna politička represija nastavila se i poslije toga. Zapadne sankcije su dodatno pooštrene nakon ruske invazije u punom obimu na Ukrajinu 2022. godine, kada su trupe ušle preko Bjelorusije, a rakete su lansirane s njene teritorije. Bjeloruski državni mediji citirali su Kola kako je rekao da će sankcije na potašu biti ukinute odmah. Američki izaslanik je takođe rekao da je sa Lukašenkom razgovarao o Ukrajini i o tome kakvu pomoć Minsk može da ponudi u pregovorima sa Putinom.

Pokušaj angažovanja sa Minskom dio je velikog zaokreta u američkoj politici, što je SAD dovelo u ozbiljan raskorak sa Evropom – gdje je pristup zasnovan na sankcionisanju i izolaciji. Viktor Babariko, bjeloruski opozicioni političar koji je uhapšen prije pet godina, takođe je danas pušten na slobodu, zajedno sa Marinom Zolotovom, glavnom i odgovornom urednicom nezavisnog informativnog portala Tut.by. Agencija Reuters u svom izvještaju navodi da je Lukašenko oslobodio 123 zatvorenika, uključujući dobitnika Nobelove nagrade za mir Alesa Bjaljackog i istaknutu opozicionu ličnost Mariju Kalesnikavu, u okviru dogovora koji je posredovao izaslanik Trampa. Zauzvrat, SAD su pristale da ukinu sankcije na bjelorusku potašu, ključnu komponentu u proizvodnji đubriva, čiji je Bjelorusija jedan od vodećih svjetskih proizvođača. Oslobađanje zatvorenika ubjedljivo je najveće koje je Lukašenko sproveo otkako je Trampova administracija ove godine započela razgovore sa dugogodišnjim autoritarnim liderom, bliskim saveznikom ruskog predsjednika Vladimira Putina, navodi Reuters. Zapadne vlade su ga ranije izbjegavale zbog gušenja neslaganja i podrške ruskom ratu u Ukrajini. Trampov izaslanik Džon Kol rekao je za Reuters da bi oko 1.000 preostalih političkih zatvorenika u Bjelorusiji moglo biti oslobođeno, po mogućnosti u jednoj velikoj grupi, u narednim mjesecima. "Mislim da je to više nego moguće, rekao bih da je vjerovatno… Na pravom smo putu, zamah postoji", kazao je Kol. Ako u Bjelorusiji ne bi ostalo političkih zatvorenika, većina sankcija mogla bi biti ukinuta. "Mislim da je to fer razmjena", dodao je Kol. Borba za ljudska prava Devet oslobođenih zatvorenika napustilo je Bjelorusiju i otišlo u Litvaniju, dok je 114 prebačeno u Ukrajinu, saopštili su zvaničnici, a prenosi Reuters. Bjaljacki, jedan od dobitnika Nobelove nagrade za mir 2022. godine, aktivista je za ljudska prava koji se godinama borio za političke zatvorenike prije nego što je i sam postao zatvorenik. Vidno ostario u odnosu na posljednji put kada se pojavio u javnosti, široko se osmjehnuo dok je grlio opozicionu liderku u egzilu Svetlanu Tihanovsku po dolasku u Ambasadu SAD u Litvaniji. Bjaljacki je rekao Reutersu da je prethodnu noć proveo na zatvorskoj klupi u prostoriji sa gotovo 40 ljudi i da se još uvijek navikava na ideju da je slobodan.

Ales Bjaljacki . AP Ales Bjaljacki . AP