Austrija otvorila tunel od 33 km za bržu konekciju sa Jadranom

U Austriji je danas, svečano otvoren željeznički tunel Koralm dug 33 kilometra koji povezuje Grac i Klagenfurt. Kroz tunel će vozovi moći da se kreću brzinom do 250 kilometara na sat, prenose lokalni mediji.

Otvaranjem tunela Koralm, probijenog ispod planinskog masiva Koralp na jugu Austrije, skraćuje se vrijeme putovanja između Graca i Klagenfurta na 39 minuta, prenosi Tanjug.

Prvoj vožnji kroz tunel prisustvovalo je više državnih zvaničnika, među kojima su austrijski predsjednik Aleksandar van der Belen, kancelar Kristijan Štoker i vicekancelar Andreas Babler.

Voz je danas krenuo iz Graca u 11 sati i stigao u Klagenfurt u 11.38, dok će redovni saobraćaj početi u nedjelju, za što je već rezervisano više od 5.500 karata.

- Za željezničku kompaniju ÖBB ovo je istorijski korak koji kao nikada do sada povezuje Štajersku i Korušku - izjavio je izvršni direktor kompanije, Andreas Mate.

Projekat modernizacije cijele željezničke linije, izgradnje novog čvorišta Vestštajermark i nadogradnje glavnih regionalnih stanica pokrenut je 1995. godine.

Ovaj projekat ima međunarodni značaj jer će ubrzati veze sa Trstom i Venecijom za više od dva sata, te direktno koristiti luci Trst.

Prema austrijskim vlastima, tunel Koralm stvara novu, bržu i strateški važnu konekciju sa Jadranskim primorjem.