Antiukrajinski sadržaj u Poljskoj porastao za skoro 100 posto

U Poljskoj je posljednjih mjeseci zabilježen značajan porast antiukrajinskog sadržaja na društvenim mrežama, pokazuje novo izvješće koje je danas objavio TVP World. Između avgusta i novembra na društvenim mrežama na poljskom jeziku registrovano je gotovo 186.000 diskriminatornih ili uvredljivih poruka usmjerenih protiv Ukrajine ili Ukrajinaca, piše Anadolu Agency.

Studija, koju su sproveli poljska organizacija za provjeru činjenica Udruga Demagog i privatna kompanija Institut za praćenje medija, pokazala je porast od čak 98% u odnosu na period od aprila do jula. Ukupan doseg publike također je porastao za 104%, premašivši 66 miliona kontakata tokom praćenog perioda.

Prema izvješću, više od 92% ukupnog antiukrajinskog sadržaja objavljeno je na američkoj društvenoj mreži X, koja je istovremeno činila i preko 60% svih interakcija korisnika s takvim sadržajem. Autori izvješća navode da je precizan uzrok ovog porasta i dalje nejasan, ali ističu da su raniji skokovi diskriminatornih poruka bili u skladu s ciljevima "ruskih kampanja dezinformisanja".

Nedavni vrhunci neprijateljskog sadržaja poklopili su se s nekoliko događaja, uključujući veto poljskog predsjednika Karola Navrockog na zakon o proširenju prava na socijalnu pomoć za Ukrajince, masovno kršenje poljskog zračnog prostora od strane ruskih bespilotnih letjelica te sabotažni napad na poljske željezničke pruge u novembru.

Poljska je, zajedno s Njemačkom i Češkom, jedna od zemalja koje su primile najveći broj Ukrajinaca od početka rata, a trenutno ih ugošćuje oko 965.000.