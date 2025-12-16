Tusk: Prvi put sam od Amerikanaca čuo da će vojno odgovoriti Rusiji na napade

U Berlinu je u toku samit svjetskih lidera čiji je cilj postizanje dogovora o završetku rata u Ukrajini, a poljski premijer Donald Tusk, kao jedan od učesnika, iznio je neke zanimljive detalje razgovora.

Tusk je, kako piše poljski Onet, rekao da je prvi put od američke delegacije čuo da će SAD vojno odgovoriti na svaki budući napad Rusije na Ukrajinu, u sklopu sigurnosnih garancija koje su ponuđene Kijevu.

- Po prvi put sam iz usta američkih pregovarača, a Steve Witkoff je tu bio nedvosmislen, čuo da će se Amerika uključiti u sigurnosne garancije za Ukrajinu na način da Rusi ne budu imali nikakvu sumnju da će, u slučaju kršenja uslova prekida vatre, odgovor SAD biti vojni - rekao je Tusk.

Poljski premijer je također naglasio da je jedina stvarna šansa da se Rusiju uvjeri da uđe u ozbiljne razgovore o okončanju rata, ili barem o prekidu vatre, ujedinjenje cijelog Zapada.

- Neophodno je da mi, zajedno s Amerikancima i Ukrajincima, djelujemo kao saveznici kako bi Rusi i Putin vidjeli da ne možemo zabiti klin između ove tri strane - naglasio je.

Tusk je još dodao da su potezi koje je poduzela grupa evropskih lidera dali rezultate, pokazujući da je izabrani pravac bio ispravan. Ipak, naglasio je da je to samo preduslov za sadržajne razgovore, a ne njihov završetak.

Također je ukazao da je suština trenutnog problema u tome što su Amerikanci uvjereni da, kako je naglasio, "uz njihovo učešće možemo izgraditi ozbiljne sigurnosne garancije za Ukrajinu".

- Naglasio sam da je to s naše tačke gledišta važno, jer su sigurnosne garancije za Ukrajinu u određenom smislu i sigurnosne garancije za Poljsku. Ukrajina kojoj prijeti obnova agresije predstavlja veliki rizik za Poljsku i za zemlje koje se nalaze blizu fronta - prenio je Tusk.

Također, naglasio je da je nedvosmislena izjava američke strane o spremnosti da učestvuje u sistemu sigurnosnih garancija za Ukrajinu od ključne važnosti.

Međutim, dodao je da pitanje mogućih teritorijalnih ustupaka ostaje otvoreno i izuzetno teško, te zahtijeva ozbiljno razmatranje na ukrajinskoj strani. Istakao je da Poljska po tom pitanju neće vršiti nikakav pritisak i da odluka može proisteći isključivo iz procjene i kalkulacija samih Ukrajinaca.