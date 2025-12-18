SAD sankcionisale dvojicu sudija ICC-a zbog odbacivanja izraelske žalbe na zakonitost istrage o ratnim zločinima u Gazi

Sjedinjene Američke Države nametnule sankcije protiv još dvoje sudija Međunarodnog krivičnog suda (ICC), nakon što je sud odbacio prigovor Izraela na zakonitost istrage o ratnim zločinima počinjenim u Gazi od oktobra 2023. godine.

Državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su sudije Goča Lordkipanidze iz Gruzije i Erdenebalsuren Damdin iz Mongolije određene u skladu s izvršnom uredbom predsjednika Donalda Trampa iz februara, kojom se odobrava uvođenje sankcija zvaničnicima ICC-ja, optužujući ih za učešće u onome što je nazvao nelegitimnim ciljanjem Izraela od strane suda.

- Ove osobe su direktno učestvovale u naporima ICC-ja da istražuje, hapsi, pritvara ili krivično goni izraelske državljane bez pristanka Izraela, uključujući glasanje s većinom u korist odluke ICC-ja protiv izraelske žalbe 15. decembra - rekao je Rubio u saopćenju.

Rubio je napore ICC-ja da Izrael pozove na odgovornost nazvao politiziranim postupcima usmjerenim protiv Izraela.

Sankcije su uslijedile nakon odluke žalbenog vijeća ICC-ja u ponedjeljak, kojim je odbačen pokušaj Izraela da poništi naloge za hapšenje izdane protiv premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta.

U toj odluci, sudije ICC-ja su presudile da je istraga suda o navodnim zločinima počinjenim u Gazi nakon 7. oktobra 2023. godine već obuhvaćena obavještenjem iz 2021. godine upućenim Izraelu i da nije zahtijevala novo obavještenje u skladu s Rimskim statutom.