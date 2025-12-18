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SAD sankcionisale dvojicu sudija ICC-a zbog odbacivanja izraelske žalbe na zakonitost istrage o ratnim zločinima u Gazi

Rubio je napore ICC-ja da Izrael pozove na odgovornost nazvao politiziranim postupcima usmjerenim protiv Izraela

Marko Rubio. AP

Anadolija

18.12.2025

Sjedinjene Američke Države nametnule sankcije protiv još dvoje sudija Međunarodnog krivičnog suda (ICC), nakon što je sud odbacio prigovor Izraela na zakonitost istrage o ratnim zločinima počinjenim u Gazi od oktobra 2023. godine.

Državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su sudije Goča Lordkipanidze iz Gruzije i Erdenebalsuren Damdin iz Mongolije određene u skladu s izvršnom uredbom predsjednika Donalda Trampa iz februara, kojom se odobrava uvođenje sankcija zvaničnicima ICC-ja, optužujući ih za učešće u onome što je nazvao nelegitimnim ciljanjem Izraela od strane suda.

- Ove osobe su direktno učestvovale u naporima ICC-ja da istražuje, hapsi, pritvara ili krivično goni izraelske državljane bez pristanka Izraela, uključujući glasanje s većinom u korist odluke ICC-ja protiv izraelske žalbe 15. decembra - rekao je Rubio u saopćenju.

Rubio je napore ICC-ja da Izrael pozove na odgovornost nazvao politiziranim postupcima usmjerenim protiv Izraela.

Sankcije su uslijedile nakon odluke žalbenog vijeća ICC-ja u ponedjeljak, kojim je odbačen pokušaj Izraela da poništi naloge za hapšenje izdane protiv premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta.

U toj odluci, sudije ICC-ja su presudile da je istraga suda o navodnim zločinima počinjenim u Gazi nakon 7. oktobra 2023. godine već obuhvaćena obavještenjem iz 2021. godine upućenim Izraelu i da nije zahtijevala novo obavještenje u skladu s Rimskim statutom.

# IZRAEL
# SAD
# GAZA
# MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
# MARCO RUBIO
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