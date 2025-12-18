Tragedija u Americi: U padu aviona poginuo slavni vozač s porodicom

U Sjedinjenim Američkim Državama danas se dogodila teška avionska nesreća, nakon što se avion tipa Cessna 550 srušio ubrzo poslije polijetanja s regionalnog aerodroma Stejtsvil u Sjevernoj Karolini. U nesreći je poginuo poznati NASCAR vozač Greg Bifl (Greg Biffle), zajedno s članovima svoje porodice.

Prema zasad nepotvrđenim informacijama, letjelica je bila u vlasništvu privatne kompanije iz Sjeverne Karoline, a dokumentacija je ukazivala na povezanost s Biflom, koji je u američkoj javnosti bio poznat i po učešću u brojnim spasilačkim akcijama tokom uragana Helena u dijelovima ove savezne države.