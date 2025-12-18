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SJEVERNA KAROLINA

Tragedija u Americi: U padu aviona poginuo slavni vozač s porodicom

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili snimci s mjesta nesreće, na kojima se vidi avion zahvaćen vatrom koja se brzo proširila

Bifl: Poginuo u nesreći s porodicom. AP/Platforma X

M. Až.

18.12.2025

U Sjedinjenim Američkim Državama danas se dogodila teška avionska nesreća, nakon što se avion tipa Cessna 550 srušio ubrzo poslije polijetanja s regionalnog aerodroma Stejtsvil u Sjevernoj Karolini. U nesreći je poginuo poznati NASCAR vozač Greg Bifl (Greg Biffle), zajedno s članovima svoje porodice.

Prema zasad nepotvrđenim informacijama, letjelica je bila u vlasništvu privatne kompanije iz Sjeverne Karoline, a dokumentacija je ukazivala na povezanost s Biflom, koji je u američkoj javnosti bio poznat i po učešću u brojnim spasilačkim akcijama tokom uragana Helena u dijelovima ove savezne države.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili snimci s mjesta nesreće, na kojima se vidi avion zahvaćen vatrom koja se brzo proširila. Potvrđeno je da su se u letjelici, osim Grega Bifla, nalazili i njegova supruga Kristina, te njihova djeca – sin Rajder i kćerka Ema. Ekipe hitnih službi odmah su izašle na teren, a više detalja očekuje se tokom dana.

- Nažalost, mogu potvrditi da su Greg Bifl, njegova supruga Kristina, kćerka Ema i sin Rajder bili u tom avionu. Trebali smo danas provesti poslijepodne zajedno, slomljeni smo. Žao mi je što ovo moram podijeliti s vama - poručio je Garet Mičel (Garrett Mitchell), blizak prijatelj Grega Bifla, u objavi na društvenim mrežama.

# AVIONSKA NESREĆA
# SJEVERNA KAROLINA
# SAD
# NASCAR
# GREG BIFFLE
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